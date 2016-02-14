اهمیت تکنیک «دیجیتال ایمپلنتولوژی» در کاشت دندان

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدتقی کیانی گفت: «دیجیتال ایمپلنتولوژی» از تکنیک های نوینی است که روش کاشت دندان را به لحاظ دقت و افزایش سرعت جراحی متحول می کند که خوشبختانه امکان بکارگیری این روش در کشور ما نیز فراهم شده و جدیدترین دستاوردهای آن در چهاردهمین کنگره بین المللی انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران و ششمین همایش بین المللی ایمپلنت خلیج فارس ارائه می شود.

وی افزود: ابر تکنولوژی در حوزه ایمپلنتولوژی این امکان را فراهم کرده تا با همراهی استفاده از تصاویر رادیوگرافیک سه بعدی بتوان ابتدا ناحیه مطلوب را به منظور کارگذاری ایمپلنت در نرم افزار انتخاب کرد، سپس به صورت مجازی، ایمپلنت را در استخوان فک بازسازی شده قرار دارد.

کیانی با اشاره به اینکه در مرحله بعد، قطعات مربوط به جایگزینی دندان توسط رایانه طراحی و با دقت بسیار بالایی توسط این سیستم ساخته می شود، تصریح کرد: بدین صورت حتی قبل از قرار دادن ایمپلنت در فک بیمار، روکش نهایی و جایگزین کننده دندان آماده شده، بلافاصله پس از جراحی، روکش مورد نظر در ناحیه بی دندانی روی ایمپلنت قرار می گیرد.

دبیر اجرایی چهاردهمین کنگره بین المللی انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران ادامه داد: حتی این امکان برای بیماران با مشکل بی دندانی کامل وجود دارد که در همان جلسه ای که جراحی ایمپلنت صورت می گیرد، بتوانند دندان های کامل را نیز تحویل بگیرند.

وی گفت: همچنین با استفاده از تکنولوژی CAD/CAM می توان به جای استفاده از مواد قالب گیری پر حجم، چسبناک و بد مزه از اسکنرهای سه بعدی استفاده کرد که به کمک آنها تصاویر متعدد در کسری از ثانیه گرفته شده، سپس یک مدل سه بعدی بسیار دقیق از ناحیه مورد نظر به رایانه منتقل می شود.

کیانی یادآور شد: در این مرحله، طراحی با دقت و ظرافت بسیار بالا توسط نرم افزار صورت گرفته و نگهدارنده ایمپلنت که در فک بیمار قرار می گیرد (رستوریشن) از سوی دستگاه ساخته می شود.

وی اظهار داشت: هرچند از ورود دندانپزشکی دیجیتال به عرصه دندانپزشکی در دنیا چند سالی می گذرد، اما امروز این رشته به مرحله ای از بلوغ و تکامل علمی و تکنولوژیک رسیده است که با ورود دیجیتال ایمپلنتولوژی با اطمینان می توان از این روش برای درمان بیماران به عنوان یک جایگزین مناسب درمان های سنتی استفاده کرد که شاهد این مدعا تدریس و آموزش الزامی این شاخه از علم دندانپزشکی در دانشگاه های درجه اول در امریکا و اروپاست.

دبیر اجرایی چهاردهمین کنگره بین المللی انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران گفت: به همین منظور در ششمین همایش بین المللی ایمپلنت خلیج فارس و چهاردهمین کنگره بین المللی انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران، کارگاهی با حضور دکتر «فرانسیسکو باربوسا» از اسپانیا که از متخصصان برجسته رشته دیجیتال ایمپلنتولوژی است، برگزار می شود تا دندانپزشکان کشور، بتوانند، علاوه بر آشنایی با مباحث تئوری این رشته جدید به طور عملی نیز آموزش ببینند.

چهاردهمین کنگره بین المللی انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران، همزمان با ششمین همایش بین المللی ایمپلنت خلیج فارس ۲۷ تا ۳۰ بهمن ماه جاری در محل هتل المپیک تهران برگزار می شود.