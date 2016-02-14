اتحادیه اروپا وآمریکا خواستار تشکیل زودهنگام دولت لیبی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نمایندگانی از اتحادیه اروپا و آمریکا پس از دیدار و گفتگوهایی که در حاشیه برگزاری کنفرنس امنیتی مونیخ انجام دادند، اعلام کردند که در شرایط کنونی برقراری یک دولت متحد در لیبی کاملا ضرورت دارد.

«فرانک - والتر اشتاین مایر» وزیر امورخارجه آلمان در این باره اظهار داشت: اتحادیه اروپا آماده است تا درصورت نیاز کمک هایی را در اختیار دولت جدید لیبی قرار دهد.

از سوی دیگر «جان کری» وزیر امورخارجه آمریکا نیز متذکر شد که لیبی برای برقراری ثبات و امنیت نیازمند برخورداری از یک دولت متحد است.

این در حالی است که «مارتين شولتز» رئيس پارلمان اروپا نیز که در سفری سه روزه در لیبی با اعلام اينکه ثبات در ليبي در راستاي منافع همه کشورهاي منطقه و اروپا است، اظهارداشت: اتحادیه اروپا خواهان حمایت مردم لیبی از فعالیت دولت وحدت ملی است.