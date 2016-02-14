حضور هیات های خارجی در نمایشگاه بین المللی گردشگری

به گزارش خبرنگار مهر، نهمین نمایشگاه بینالمللی گردشگری و صنایع وابسته تهران بیست و هفتم تا سیام بهمن ماه در فضایی بالغ بر ۳۱ هزار مترمربع در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران همه روزه از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۸ برگزار میشود.
علی باقر نعمتی زرگران مدیرکل بازاریابی و تبلیغات معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی در نشست خبری پیرامون این نمایشگاه بینالمللی که پیش از ظهر روز یکشنبه در سالن اجتماعات معاونت گردشگری برگزار شد، گفت: طراحی نمایشگاه و غرفهسازی امسال بر اساس خانه ایرانی انجام میشود.
وی گفت: به دنبال افزایش سالن بودیم اما چون دو رویداد دیگر همزمان با این نمایشگاه برگزار میشود، تنها توانستیم دو سالن را به این برنامه اختصاص دهیم. بنابراین اگر فضای بیشتری در اختیارمان بود، حتماً از لحاظ کمی و کیفی شاهد رشد چند برابری بودیم. اما همزمان با این نمایشگاه، سه برنامه جانبی و تخصصی و چند رویداد ملی و بینالمللی نیز برگزار میشود.
مدیرکل بازاریابی و تبلیغات معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی ادامه داد: همایش «گردشگری حلال» روز بیست و هشتم بهمن ماه از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۳ در سالن صدف، همایش «گردشگری سلامت» روز سیام و همایش «نقش گردشگری غذایی» در روز بیست و نهم برگزار خواهد شد.
نعمتی گفت: تورگردانان ایرانی با تورگردانان خارجی نیز چند نشست برگزار خواهند کرد که اکنون در حال برنامهریزی برای آن هستیم. همچنین در روز افتتاحیه، برای حضور هیأتهای خارجی در مراسم مذاکراتی کردهایم که به احتمال زیاد سرپرست و رئیس آژانس فدرال روسیه در این مراسم حضور خواهد داشت. در همان روز افتتاحیه، سند اجرایی همکاری دو کشور امضا میشود و نشست بخش خصوصی دو کشور در روز بیست و هفتم بهمن ماه و با حضور رئیس سازمان میراث فرهنگی برگزار خواهد شد. وزیر گردشگری کشور یونان در رأس هیاتی همزمان به ایران سفر میکند و در این مراسم حضور خواهد داشت. هیأتهای دیگری از ترکیه، فرانسه و ایتالیا نیز حضور دارند ولی هنوز در سطح رسمی و دعوت رسمی قرار نگرفتهاند.
وی تصریح کرد: در این نمایشگاه از کشورهایی مانند یونان، ترکیه، روسیه، اسپانیا، عراق، تایلند، کره جنوبی، تونس، ایتالیا، مالزی، ویتنام، آذربایجان، امارات، قبرس، اوگاندا و سوریه شرکت خواهند کرد.
نعمتی ادامه داد: هیأتهایی نیز در این نمایشگاه و در نشستهای حاشیهای شرکت میکنند که غرفه ندارند اما به خاطر این رویداد بینالمللی به ایران آمدهاند تا با شرکای خود مذاکره کنند.
نعمتی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر انصراف اعضای خوشهسار بومگردی و اقامتگاههای بومی گفت: من در جریان این موضوع نیستم. این یک نمایشگاه بینالمللی با استانداردهای بینالمللی است و کسانی که میخواهند در این نمایشگاه حضور پیدا کنند، میبایست ثبتنام انجام دهند. چنین چیزی به ما منعکس نشده است. ما حتی غرفه ۳۸ را با طراحی خانه ایرانی در نظر گرفتهایم.
وی در پاسخ به این موضوع که معاونت گردشگری برای آنها تعیین محدودیت کرده بود گفت: اصلا محدودیتی برای تعداد شرکتکنندگان تعیین نشده بود و هر کسی تقاضا بدهد بنا به استاندارد نمایشگاه میتواند غرفه بگیرد.
مدیرکل بازاریابی و تبلیغات نیز در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه برخی از ادارات کل میراث فرهنگی در استانها اعلام کردهاند سازمان میراث فرهنگی دو برابر هزینه غرفهها را از ادارات خود دریافت میکند، گفت: متراژ غرفهها برای ادارات استانها ۵۰ متر است و استانها ۱۲ میلیون تومان پرداخت میکنند؛ این هزینه صرف ساخت و طراحی غرفهها میشود. به مراتب این هزینه کمتر از رقمی است که استانها میپردازند. هزینه انجام شده برای این نمایشگاه توسط بخش خصوصی تامین شده و سازمان میراث فرهنگی در آن دخالتی نداشته است.
تبلیغات برای نرفتن به ترکیه در کنار فروش تورهای خروجی به مقصد این کشور!
در ادامه این برنامه فرهاد امینیان مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی تهران گفت: این نمایشگاه شامل ۳۹ سالن است که ۱۶ هزار و ۲۰۰ مترمربع آن به غرفه ایرانیها و ۹۰۰ مترمربع آن به غرفه شرکتهای خارجی اختصاص دارد که به ترتیب با رشدی ۳۰ درصدی و ۱۲۰ درصدی نسبت به سال گذشته روبرو شده است. تعداد شرکتکنندگان در این نمایشگاه نیز بالغ بر ۴۱۰ شرکت است که ۳۷۰ شرکت آن، ایرانی و ۴۴ شرکت آن خارجی هستند. گروههای عمده شرکتکننده در این برنامه دفاتر خدمات مسافرتی هستند که امسال در سه سالن مستقر شدهاند. بخش خصوصی نیز امسال به صورت یک مجموعه یکپارچه در سالنی مجزا و در سالن ۳۷ مستقر خواهد شد.
وی گفت: کشورهای خارجی در سالن ۴۰ حضور دارند ولی به صورت پراکنده نیز در نمایشگاه هستند. سالن ۴۱ نیز به گردشگری سلامت اختصاص دارد. همچنین سالن کتب، نشریات تخصصی مناطق آزاد، شرکتهای سرمایهگذاری، شرکتهای حمل و نقل، قطارهای مسافرتی نیز در سالن ۴۱ حضور خواهند داشت، اما در سالن ۳۵ برای اولین بار بناهای تاریخی نمایش داده میشود.
امینیان گفت: ۸۰ هزار تومان هزینه هر متر از غرفههاست که به آن هزینه ارزش افزوده و طراحی غرفه اضافه میشود. هزینه هر مترمربع برای شرکتکنندگان خارجی نیز ۲۰۰ یورو تعیین شده است.
مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی تهران ادامه داد: دفاتر خدمات مسافرتی کشورهای یونان، ترکیه، روسیه، امارات و آذربایجان در این نمایشگاه حضور خواهند داشت.
در همین حال خبرنگار مهر از امینیان پرسید که چطور روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی در تبلیغات اعلام میکند مردم از سفر به ترکیه در ایام نوروز خودداری کنند اما این شرکتها در نمایشگاه به تبلیغ تورهای خود میپردازند.
امینیان پاسخ داد: روابط ما با کشور ترکیه همچنان ادامه دارد و ما نمیتوانیم مانع حضور آنها در ترکیه شویم.
نصب ۵ بیلبورد شهری تا دو روز دیگر
وی همچنین درباره اطلاعرسانی و تبلیغات برای این نمایشگاه گفت: اطلاعرسانیها انجام شده است. تاکنون هفت بیلبورد شهری نصب شده و قرار است پنج بیلبورد دیگر نیز نصب شود. همچنین ۳۵ نوبت تیزر تلویزیونی نیز پخش شده است. ۵۰۰ هزار پیامک نیز به فعالان گردشگری ارسال شده است. همچنین در جراید و خبرگزاریها نیز تبلیغات انجام میشود.
امینیان در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه چرا برخی غرفهها رایگان در اختیار بخش خصوصی قرار نمیگیرد؟ گفت: معمولا روال غرفه نمایشگاه بینالمللی این است که به صورت رایگان ارائه نشود. غرفههای نمایشگاهی رایگان است که رونق نداشته باشند.
نظر شما