ترتیب انتشار مطبوعات در انتخابات رعایت شود

به گزارش خبرنگار مهر، صابر سهرابی ظهر یکشنبه در گردهمایی اصحاب رسانه، چاپخانه ها و کانون های آگهی و تبلیغات خواستار رعایت قانون ترتیب انتشار هر نشریه شد و تاکید کرد: هریک از نشریات فقط بر اساس مجوز صادر شده می توانند در زمان مشخص انتشار داشته باشند و هیچ نشریه ای اعم از هفته نامه، دوهفته نامه، ماهنامه و غیره حق ندارد به صورت روزانه یا بیش از قانون نشر خود، مبادرت به انتشار کند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه کشور در آستانه انتخابات قرار دارد، تصریح کرد: لازم است رسانه های جدید و قدیم چهارچوب های قانونی را رعایت کرده، زیرا در این زمان به فضای پرنشاط اما اخلاقی و سالم نیازمندیم.

وی از کلیه مدیر مسئولان نشریات مکتوب و برخط خواست ضمن رعایت قوانین و مقررات در زمان تبلیغات مجلس خبرگان رهبری و شورای اسلامی اخلاق رسانه ای را مد نظر قرار دهند.

سهرابی یادآور شد: از یک ماه گذشته تا پایان انتخابات تیمی خبره از کارشناسان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، تمامی موارد تخلف نشریات، پایگاه های خبری و خبرگزاری ها را به طور روزانه بررسی و تذکر لازم را به آنها می دهند.

معاون مطبوعاتی ارشاد فارس خواستار رعایت قانون ترتیب انتشار هر نشریه شد و تاکید کرد: هریک از نشریه ها فقط بر اساس مجوز صادر شده می توانند در زمان مشخص انتشار داشته باشند و هیچ نشریه ای اعم از هفته نامه، دوهفته نامه، ماهنامه و غیره حق ندارد به صورت روزانه یا بیش از قانون نشر خود، مبادرت به انتشار کند.

وی افزود: چنانچه هفته نامه یا دوهفته نامه ها و ماهنامه ها به این کار مبادرت ورزند و در زمان تبلیغات انتخاباتی این گونه عمل کنند باید بدانند که حق چاپ به صورت روزانه خلاف مقررات است که در صورت مشاهده تخلف با چاپخانه متخلف و نشریه برخورد قانونی انجام خواهد گرفت و مراتب بلافاصله رسیدگی می شود.

گفتنی است: در گردهمایی اصحاب رسانه، چاپخانه ها و کانون های آگهی و تبلیغات فارس عنوان شد که کارگاه آموزشی قوانین و مقررات انتخابات، ۲۹ بهمن از ساعت ۸ تا ۱۳ در سالن شهید قدوسی دادگستری کل برگزار می شود.