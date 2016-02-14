  1. استانها
  2. ایلام
۲۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۵:۳۶

فرمانده پلیس راه استان ایلام:

تصادف مرگبار در محور مهران -ایلام ۳ کشته برجای گذاشت

تصادف مرگبار در محور مهران -ایلام ۳ کشته برجای گذاشت

ایلام - فرمانده پلیس راه استان ایلام گفت: بر اثر برخورد یک دستگاه پژو پارس با یک دستگاه پراید در محور مهران به ایلام سه نفر جان خود را از دست دادند.

سرهنگ مسحن ناصری در گفتگو با خبرنگار مهرضمن اشاره به تصادف مرگبار در محور مهران -ایلام، اظهار داشت: این حادثه امروز در ساعت ۸:۴۵ در ۱۰ کیلومتری محور مهران به ایلام رخ داد که سه نفر کشته و یک نفر زخمی شدند.

وی با بیان اینکه در این سانحه دو نفر در دم کشته و یک نفر نیز در هنگام انتقال به بیمارستان فوت کرد، افزود: انحراف به چپ خودرو پژو پارس علت این حادثه است.

فرمانده پلیس راه استان ایلام از رانندگان خواست به علت دو طرفه بودن جاده مهران به ایلام و عرض کم این محور با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، حافظ جان خود و دیگر هموطنان عزیز باشند.

کد مطلب 3051877

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها