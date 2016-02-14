تصادف مرگبار در محور مهران -ایلام ۳ کشته برجای گذاشت

سرهنگ مسحن ناصری در گفتگو با خبرنگار مهرضمن اشاره به تصادف مرگبار در محور مهران -ایلام، اظهار داشت: این حادثه امروز در ساعت ۸:۴۵ در ۱۰ کیلومتری محور مهران به ایلام رخ داد که سه نفر کشته و یک نفر زخمی شدند.

وی با بیان اینکه در این سانحه دو نفر در دم کشته و یک نفر نیز در هنگام انتقال به بیمارستان فوت کرد، افزود: انحراف به چپ خودرو پژو پارس علت این حادثه است.

فرمانده پلیس راه استان ایلام از رانندگان خواست به علت دو طرفه بودن جاده مهران به ایلام و عرض کم این محور با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، حافظ جان خود و دیگر هموطنان عزیز باشند.