دریافت حق بیمه سلامت از دهک های بالا/بیمه حاشیه نشینان رایگان است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد جواد کبیر در نشست خبری روز یکشنبه در مورد پوشش بیمه ای افراد معتاد گفت: بدین منظور در سال ۹۳، ۳۰ میلیارد تومان پیش بینی شده بود که به دلیل فراهم نبودن ساز و کار اجرایی منابع دیرهنگام اختصاص یافت و عملا امکان اجرایی شدن آن نبود.

وی افزود: در سال ۹۴ سامانه ای برای ثبت نام معتادانی که درمان متادون داشتند ایجاد شد و تاکنون ۱۰ هزار نفر در این سامانه ثبت نام کردند.

کبیر با اشاره به اینکه این دستورالعمل برای مراکز دولتی و دانشگاهی است، گفت: در سال جاری منابع لازم را به استان ها اختصاص دادیم و تا به امروز ۱۴ هزار خدمت در ۱۵۰ مرکز در سطح کشور که ۹۰ درصد دولتی و مابقی بخش خصوصی بودند ارائه شده است.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت اظهار داشت: در سال ۹۵ براساس برآوردهای هزینه ها منابع لازم پیش بینی شده است و همچنین تا پایان سال نیز ۲۵ هزار نفر از بیمه معتادان بهره مند خواهند شد.

۷۰ درصد هزینه های درمان معتادان توسط بیمه سلامت پرداخت می شود

به گفته وی براساس آمارها افرادی که باید خدمت بگیرند ۷ تا ۸ برابر این تعداد خواهند بود و ۸۰۰ هزار تومان هزینه ای است که سالانه برای درمان معتادان در این مراکز صرف خواهد شد که ۷۰ درصد از منابع از سوی سازمان بیمه سلامت و مابقی توسط خود بیمار پرداخت می شود.

کبیر در مورد پوشش بیمه همگانی افراد اشاره کرد و تصریح کرد: ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر تعداد بیمه شدگان جدید ما که ۸۶ درصد آنها در حاشیه شهرها هستند و ۹۱.۳ درصد از این افراد در ماه کمتر از یک میلیون تومان درآمد دارند، ۷۵ درصد خانوار درآمد کمتر از یک میلیون دارند و این نشان دهنده این است که هدف گذاری بیمه سلامت برای پوشش بیمه ای این افراد موفق بوده است.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت از تدوین ساز و کار لازم در نظام ارائه خدمت به این افراد خبر داد و تاکید کرد: باید در ارائه خدمت سهولت دسترسی به خدمات اولیه پایه برای همه فراهم شود و همچنین در مسیر ارجاع به خدمات تخصصی سوق داده شوند.

وی خاطرنشان کرد: انضباط ارائه دهندگان خدمت، تامین منابع مورد نیاز، پرداخت بهنگام، نظارت های کافی و غیره از جمله مواردی است که در ساماندهی نظام ارائه خدمات در نظر گرفته می شود.

کبیر با اشاره به اینکه در حال حاضر منابع کشور محدود است ادامه داد: باید خدمات پایه را برای دسترسی مردم فراهم کنیم و نباید اینگونه باشد که دفترچه بیمه به عنوان چک سفید به مردم داده شود و این نقدی است که به کارکرد نظام بیمه کشور وارد است.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت از دستورالعمل نظام ارجاع برای روستاییان خبر داد و افزود: براساس تفاهم نامه مشترک با وزارت بهداشت روستاییان و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر ارائه خدمت آنها براساس نظام پرداخت سرانه است.

به گفته وی همچنین برای ۸۶ درصدی که در حاشیه شهرها زندگی می کنند نیز با وزارت بهداشت به توافق رسیده ایم که در حاشیه شهرها و شهرهای پرجمعیت ۲۰ تا ۵۰ و ۵۰ تا ۱۰۰ هزار نفر بتوانیم نظام ارجاع را پیاده کنیم.

کبیر گفت: قطعا در سال آینده افرادی که در حاشیه شهرها زندگی می کنند و درآمد پایین داشته و نیازمند هستند بیمه آنها رایگان خواهد بود اما افرادی که وضعیت مالی مناسبی دارند از طریق خوداظهاری و مراجع ذیصلاح مورد ارزیابی قرار می گیرند و با یک مکانیزم منسجم که از سوی دولت اعلام می شود زمینه مشارکت آنها در خرید بیمه فراهم می شود.

به گفته مدیرعامل سازمان بیمه سلامت براساس درآمد این افراد پرداخت حق بیمه پلکانی افزایش پیدا می کند که تعداد آنها حدود ۱۵ درصد بیمه شدگان جدید (۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر) خواهد بود.