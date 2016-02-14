تاکید فرماندهان مرزبانی ایران و عراق بر همکاری مطلوب بین دو کشور

به گزارش خبرگزاری مهر صبح امروز، سپهبد حامد عبدالله فرمانده مرزبانی کشور عراق با هیئتی به همراه فرمانده مرزبانی ناجا و فرماندهان مرزبانی استان های خوزستان، ایلام، کرمانشاه، آذربایجان غربی و کردستان به منظور تجدید میثاق با آرمان امام راحل و با تقدیم تاج گل ادای احترام کردند.

سردار قاسم رضایی در این مراسم، اظهارداشت: امروز به اتفاق همرزمانمان که با آنها مرزهای مشترک داریم برای عهد میثاق به مرقد مرجعی بزرگ آمدیم که در جهان اسلام از آن به عنوان یک فقیه یاد می کنند.

وی با بیان اینکه امام (ره) و تفکرات ایشان، زنده است، گفت: برای شناخت امام (ره) باید قلب ها را بشناسیم؛ قلب تمام آزادگان جهان در ایران می تپد و هم اکنون نیز ادامه دهنده آن تفکرات، مقام معظم رهبری امام خامنه ای (مدظله العالی) است.

سردار رضایی درباره وضعیت مرزهای مشترک ایران و عراق، گفت: الحمدالله سطح تعاملات مرزی بین دو کشور مطلوب است، از ابتدای سال تاکنون چندین جلسه تعاملی و مشترک با عراق داشته ایم؛ این هیئت برای شرکت در پنجمین اجلاس مشترک مرزبانی ایران و عراق در کشور ما حضور یافتند.

فرمانده مرزبانی ناجا به همکاری مطلوب ایران و عراق در اربعین امسال اشاره کرد و گفت: مرزبانی عراق با تمام تلاش و کوشش باعث شد هیچ حادثه ای برای زوار ایرانی به وجود نیاید و همکاری خوبی را با ما در این خصوص داشتند.

سپهبد حامد عبدالله فرمانده مرزبانی کشور عراق در حاشیه بازدید از مرقد مطهر امام (ره) و بیت ایشان، گفت: همانگونه که می دانید انقلاب امام خمینی (ره) درس عبرتی برای تمام حکام منطقه و نمادی برای آحاد مستضعفان جهان است.

وی افزود: روز گذشته در زیارت از بیت امام (ره)، متوجه شدیم رهبر انقلاب اسلامی ایران که از بزرگترین انقلاب های دنیا است به سادگی زندگی می کرده و خانه ای در سطح مردم عادی جامعه داشته است و این معرفت حضرت امام(ره) را می رساند.

سپهبد حامد عبدالله درباره تعاملات مرزبانی ایران و عراق، گفت: خدا را شکر با همکاری مرزبانی جمهوری اسلامی ایران، مرزهای مشترک امن داریم؛ از مرزبانی ایران که همکاری زیادی با ما داشتند و نیز جلسات متعددی را در این راستا برگزار کردند، تشکر و قدردانی می کنم.