از هر ۴ ازدواج در کرمانشاه یکی به طلاق منجر می شود

علیرضا قبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، به بیان آمار وقایع چهار گانه در استان کرمانشاه طی ۱۰ ماهه نخست امسال پرداخت و گفت: در این مدت ۳۰ هزار و ۷۵ واقعه ولادت در استان ثبت شده است.

مدیر کل ثبت احوال استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: همچنین در این مدت ۹ هزار و ۳۱۰ مورد واقعه وفات در استان به ثبت رسیده است.

وی به آمار واقعه ازدواج و طلاق در استان کرمانشاه نیز اشاره کرد و از ثبت ۱۷ هزار و ۱۶۹ مورد واقعه ازدواج طی ۱۰ ماهه نخست امسال خبر داد.

مدیر کل ثبت احوال استان کرمانشاه آمار ثبت واقعه طلاق در استان طی مدت مذکور را نیز ۴ هزار و ۲۵۰ مورد عنوان کرد.

قبادی در خصوص اجرای طرح صدور کارت ملی هوشمند در استان نیز، گفت: از زمان آغاز اجرای این طرح تا کنون ۱۸۰ هزار کارت ملی صادر شده است.

وی در پایان همچنین از صدور ۹۴ هزار شناسنامه طی ۱۰ ماهه اول امسال در استان کرمانشاه خبر داد.