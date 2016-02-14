۲۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۲:۵۳

مدیر کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه خبر داد:

کاهش ۲۳ درصدی مرگ ‌ومیر ناشی از سوختگی در استان کرمانشاه

کرمانشاه- مدیر کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه از کاهش ۲۳ درصدی مرگ ومیر ناشی از سوختگی در استان خبر داد.

آرتین کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تعداد فوتی‌های ناشی از سوختگی در استان کرمانشاه طی ۱۰ ماهه نخست امسال ۶۴ نفر بودند که از این تعداد ۴۰ نفر را زنان تشکیل می‌دهند.

مدیر کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه در ادامه افزود: از مجموع ۶۴ مورد فوتی ناشی از سوختگی در استان کرمانشاه طی ۱۰ ماهه نخست سال جاری ۲۴ نفر مربوط مردان بوده است.

کمالی بیان کرد: از آمار مذکور ۲۱ زن و ۱۳ مرد در اثر حادثه دچار سوختگی و در نهایت منجر به فوت شده و مابقی فوتی‌ها نیز مربوط به سایر موارد است.

وی به آمار فوتی‌های ناشی از سوختگی در سال گذشته در استان کرمانشاه اشاره کرد و افزود: سال گذشته در مجموع ۸۳ نفر در استان به دلیل سوختگی فوت شدند که از این تعداد ۴۸ زن و ۳۵ نفر نیز مرد بودند.

کمالی از کاهش ۲۳ درصدی مرگ ناشی از سوختگی در استان کرمانشاه خبر داد و گفت: آمارها نشان می‌دهد که امسال ۲۳ درصد کاهش در خصوص فوت ناشی از سوختگی در استان نسبت به سال گذشته داشتیم.

