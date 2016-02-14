استفاده از اعضای هیات علمی برای اجرای طرح های کلان

تورج محمدی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در جلسه ای که هفته گذشته برای تعین تکلیف ۳ طرح کلان ملی در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد، تصمیماتی مبنی بر اجرای سریعتر این طرح ها اخذ شد.

وی با بیان اینکه این جلسه برای ۳ طرح کلان « دفاع سایبری»، « طراحی و ساخت خودرو کلاس B» و «طراحی و ساخت هواپیمای ۱۵۰ نفره» بود، افزود: طرح کلان «دفاع سایبری» در یکی دوماه گذشته به اتمام رسیده و به بهره بردار تحویل داده شد؛ قرار است گزارش نهایی از این طرح را تا پایان سال به شورایعالی عتف ارائه کنیم.

محمدی در خصوص دو طرح کلان دیگر که در این جلسه مورد بحث و برسی قرار گرفت، افزود: «طرح کلان ملی خودرو کلاس B »و «هواپیمای ۱۵۰ نفره» بهره بردار دارند ولی در این جلسه تاکید شد که برای رسیدن به موفقیت طرح ها، مدیران طرح، باید برای جلب حمایت مالی از بهره بردارهاتلاش بیشتری کنند.هنوز بهره برداران سهم حمایتی خود را در راستای اجرایی شدن این طرح ها پرداخت نکرده است.

وی تاکید داشت: همچنین الزام استفاده حداکثری از ظرفیت اعضای هیات علمی دانشگاه که فعال در حوزه های مرتبط با این طرح ها هستند، مورد تاکید و تایید قرار گرفت.

معاون پژوهشی دانشگاه علم و صنعت گفت: به نظر می رسد شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تصمیم گرفته طرح هایی که نتوانند بهره برداری داشته باشند از لیست طرح های کلان خارج کند.

وی افزود: برای تصمیم گیری روی ما بقی طرح های کلان دانشگاه علم و صنعت دو جلسه مشورتی دیگر با مجریان طرح ها خواهیم داشت و گزارش هایی را اخذ می کنیم تا بتوانیم در نهایت به شورایعالی عتف اعلام کنیم.

به گفته وی، تا پایان سال جمع بندی ارزیابی ۹ طرح کلان را به شورایعالی عتف اعلام خواهیم کرد.