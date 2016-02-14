شهادت ۲ فلسطینی به ضرب گلوله صهیونیستها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، نظامیان رژیم صهیونیستی امروز یکشنبه به منطقه «جنین» واقع در کرانه باختری یورش بردند.

بر اساس این گزارش، به دنبال این حمله درگیری شدیدی میان جوانان فلسطینی و نظامیان صهیونیست اتفاق افتاد.

صهیونیست ها از گازهای اشک آور و گلوله های جنگی در مقابله با فلسطینیان استفاده کردند.

در جریان این درگیری دو نفر از شهروندان فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست به شدت مجروح شدند و پس از مدتی به دلیل شدت جراحات وارده به شهادت رسیدند.

شاهدان عینی اعلام کردند، هنگامی که این دو شهروند فلسطینی آسیب دیده بودند، نظامیان صهیونیست مانع از رسیدگی گروه های امدادی به وضعیت آنها شدند و همین موجب شهادت آنها شد.