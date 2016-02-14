۲۰ هزار ایرانی سال گذشته تب مالت گرفتند/آمار فوت مبتلایان

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد مهدی گویا در حاشیه نشست سراسري معاونين بهداشتي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور که در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد، در خصوص موارد فوت ناشی از بیماری تب مالت اظهار داشت: مبتلایان به این بیماری به ندرت جان خود را از دست می دهند. اما تب مالت، یک بیماری آزار دهنده است که مدت های زیادی باقی می ماند و استخوانها و مفاصل و ارگان های حیاتی مانند قلب و مغز فرد مبتلا، درگیر این بیماری شود و اجازه فعالیت روزمره را فرد بیمار نمی دهد.

وی افزود: تب مالت بیشتر از اینکه یک بیماری مرگبار و کشنده باشد، یک بیماری مزمن و آزار دهنده است که روند درمان آن، طولانی است و نوع بیماری تب مالت موجود در ایران، بدترین نمونه از بیماری تب مالت در دنیا است. بنابراین باید به این بیماری توجه ویژه ای شود.

گویا از ابتلای بیش از ۲۰ هزار نفر در کشور به بیماری تب مالت در سال گذشته خبر داد و افزود: آمارهای سال ۹۴ هنوز جمع آوری نشده اما احتمال می دهیم که موارد ابتلا به تب مالت در سال جاری، مقداری بیش از سال گذشته باشد.

وی در خصوص آمارهای مرگ ناشی از ابتلا به تب مالت نیز گفت: ممکن است موارد فوت ناشی از بیماری تب مالت در کشور، کمتر از ۱۰۰ نفر باشد و در حال حاضر آمار دقیقی در این حوزه در دست ندارم.

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت در خصوص آخرین آمارهای مبتلا به تب مالت، گفت: موارد ابتلا به تب مالت در بخش هایی از کشور به ویژه در مناطق مرکزی، غربی و شمال غربی افزایش یافته است.

گویا افزود: با یک همکاری بین بخشی گسترده می توان سال ۹۵ را تبدیل به سالی کنیم که موارد ابتلا به بیماری تب مالت رو به کاهش باشد.

وی در خصوص همکاری های بین بخشی، اظهار داشت: باید در عرصه های مختلفی در سطح استان ها اقداماتی صورت گیرد و انتظار داریم این اقدامات در سطح استانی، بتواند مشکلات بیماری تب مالت را کاهش دهد.

گویا از واکسیناسیون دام ها به عنوان مهم ترین اقدام برای کاهش موارد ابتلا به بیماری تب مالت نام برد و گفت: در حال حاضر در کشور تعداد واکسن برای دام هایی که نیاز به واکسیناسیون دارند، کافی نیست. هرچه این تعداد بیشتر باشد، شاهد کاهش موارد این بیماری خواهیم بود.

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت با بیان اینکه واکسن دام ها برای کنترل تب مالت، در انستیتو رازی تولید می شود، افزود: در صورت کیفیت بهتر این واکسن، پیشگیری بهتری از تب مالت صورت می گیرد و انستیتو رازی این پتانسیل را دارد که واکسن مورد نیاز و با کیفیت را تولید کند.

گویا به لزوم ارتقای همیشگی کیفیت واکسن تب مالت، اشاره کرد و گفت: طبق مذاکراتی که با سازمان برنامه و بودجه داشتیم، آنها برای حمایت از تولید کافی و با کیفیت و حتی صادرات واکسن در انستیتو رازی اعلام آمادگی کردند.

وی بر لزوم کنترل مراکز نگهداری و عرضه دام تاکید کرد و افزود: لازم است تا مراکز فروش دام، درسطح استانها و شهرها متولی داشته باشند. بنابراین سلامت دام و نحوه نگهداری دام در این مراکز باید به صورت دقیق کنترل شود.

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت همچنین از کنترل مراکز جمع آوری شیر به عنوان یکی از عوامل مهم کنترل بیماری تب مالت یاد کرد و گفت: روستاییان، شیر گاوهای خود را به مراکز جمع آوری شیر در شهرستانها عرضه می کنند و این مراکز، شیر را در اختیار کارخانجات تولیدی قرار می دهند و لازم است تا مراکز جمع آوری شیر از نظر بهداشتی ارتقا یابند، نحوه نگهداری شیر به دقت کنترل شود تا فرآورده ای سالم به کارخانه و پس از آن به مردم برسد.

گویا همچنین با بیان اینکه لبنیات پاستوریزه، سالم ترین و بهترین لبنیات مورد مصرف مردم است، خاطر نشان کرد: مردم باید از کیفیت برتر محصولات پاستوریزه اطمینان داشته باشند و اگر در مواردی مشکلی رخ دهد، این مشکل باید برطرف شود و نمی توان آن را به کل محصولات لبنی تعمیم داد.

وی ادامه داد: در صورتی که لبنیات سنتی مورد تایید مراجع ذیربط مانند بهداشت محیط دانشگاه های علوم پزشکی باشند، می توان آنها را مصرف کرد. یکی از وظایف واحدهای بهداشت محیط در این دانشگاه ها، کنترل مراکز عرضه لبنیات سنتی است.

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت از بهسازی آغل ها در سطح روستا به عنوان یکی از مهم ترین اقدامات در جهت کنترل تب مالت یاد کرد و ادامه داد: لازم است تا کشاورزان و دامداران مورد حمایت قرارگیرند تا ساختمان آغل ها مورد بهسازی قرار گیرند چراکه به روش سنتی نمی توان اقدام به نگهداری دام کرد.

وی افزود: تنفس در فضای آلوده آغل ها، می تواند یکی از عوامل مهم انتقال تب مالت باشد.

گویا در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن تاکید بر لزوم آموزش روستاییان در مورد تب مالت، خاطر نشان کرد: انتظار است تا رسانه ها و به ویژه صدا و سیما، به صورت جدی، برنامه هایی را به منظور آموزش روستاییان در مورد تب مالت بسازد. این برنامه در سال های گذشته توسط سازمان صداوسیما پخش می شد که مورد استقبال زیاد مردم قرار گرفته بود.

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت به برگزاری ۴۰ هزار کلاس آموزشی در جهت شناسایی و کنترل بیماری های واگیر و همچنین تب مالت در استان لرستان در سال گذشته اشاره کرد و افزود: در این کلاس ها مردم استان لرستان، در خصوص شناخت و راه های انتقال بیماری تب مالت تحت آموزش قرار گرفتند و این آموزشها را به خانه خود نیز منتقل کردند.