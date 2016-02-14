کتاب خاطرات اساتید حوزه علمیه قزوین چاپ می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی عباسی ظهر یکشنبه در دیدار با معاون هنری اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ۸ سال دفاع مقدس به جمع آوری ارزشمند آثار و دست نوشته ها ی شهدا در استان اشاره کرد و گفت: عزت، اقتدار و امنیت این نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مرهون رشادتها وایثارگری های رزمندگان دلاور ما در دوران دفاع مقدس است که حماسه ای بزرگ و ماندگار را رقم زدند.

مدیر حوزه علمیه قزوین خاطرنشان کرد: در بسیاری از عملیات ها فرماندهان شجاعی بودند که سن آنها بین ۱۹ تا ۲۵ سال بود و از خود خاطراتی برجای گذاشتند که می بایست این خاطرات و دست نوشته ها و حتی وصیت نامه های نورانی این شهدا را ثبت و ضبط کرد تا بتوانیم به آحاد مردم به خصوص نسل نوجوان وجوان ما که با جنگ ودفاع مقدس هنوز آشنایی کامل ندارند انتقال دهیم.

حجت الاسلام عباسی ادامه داد: در دوران دفاع مقدس تمام اقشار از جمله روحانیت پیشگام بودند وشهدای روحانیت در کشور ودر همین استان گواه این است که روحانیت همیشه ودر همه حال در صف اول مقدم بودند.

وی تصریح کرد: آن چه که امروز اداره کل حفظ وآثار ونشر ارزشهای دفاع مقدس انجام می دهد بسیار با اهمیت بوده وامیدواریم بتوانیم با همکاری حوزه علمیه واین اداره کل بانک اطلاعات کاملی از شهدای روحانیت استان در خصوص عکس ها و دست نوشته ها و وصیت نامه های این شهدای روحانیت تهیه کنیم.

حجت الاسلام عباسی به چاپ کتاب خاطرات اساتید حوزه علمیه اشاره و بیان کرد: با همکاری معاونت طلاب وامور دانش آموختگان مرکز مدیریت حوزه علمیه قزوین خاطرات اساتید حوزه که در دوران دفاع مقدس حضور داشتند در حال جمع آوری است وامیدواریم در سال آینده به چاپ برسد.

سپس حجت الاسلام علاالدین صفی خانی معاونت امور طلاب ودانش آموختگان مرکز مدیریت حوزه علمیه قزوین هم گفت:

خوشبختانه این معاونت کنگره داستان نویسی را بسیار باشکوه برگزار کرد همچنین در صدد هستیم که بتوانیم مستند شهدای روحانیت را در این استان تهیه کنیم.

حجت الاسلام صفی خانی بیان کرد: یکی از کارهای ارزشمندی که این معاونت برگزار کرده جمع آوری کلیه آثار وعکسهای شهدای روحانیت در استان بوده که متاسفانه این اطلاعات کافی نیست که امیدواریم با همکاری این اداره کل و بنیاد شهید بتوانیم آثار شهدای روحانیت را جمع آوری کنیم.

وی تصریح کرد: در سال آینده با همکاری مدیریت حوزه علمیه قزوین هر سال یک یادواره شهدای روحانیت و یک شهید روحانی شاخص در سال را از طریق این معاونت به مردم استان قزوین معرفی می کنیم.

سپس روح الله شریفی معاون هنری و ادبیات اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و همچنین ولدی معاونت تحقیقات و پژوهش گزارشی از همکاری این اداره کل با حوزه علمیه ارائه کردند.

در پایان این دیدار تفاهم نامه ای بین حوزه علمیه استان و اداره کل حفظ، آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان منعقد شد.