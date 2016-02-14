به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدحسین طباطبایی ظهر یکشنبه در جمع فعالان قرآنی در استان زنجان، فعالیتهای قرآنی در استان زنجان را بسیار مطلوب عنوان کرد.
وی اظهار کرد: تا کنون ۴۰ کتاب در زمینه آموزشهای قرآنی به زبانهای زنده دنیا ترجمه شده است.
مدیر مؤسسه جامعةالقرآن کشور گفت: تربیت مربیان قرآنی از سایر کشورها نیز در دستور کار قرار دارد که از طلاب علاقمندی که در حوزه علمیه قم بهعنوان طلبه مهمان از سایر کشورها حضور دارند، استفادهشده و مورد تربیت قرار میگیرند.
وی افزود: توجه به فعالیتهای قرآنی باعث کاهش آسیبهای اجتماعی میشود.
مدیر جامعه القرآن کریم کشور تصریح کرد: باید فعالیتهای قرآنی در بین مردم تقویت شود.
حجتالاسلام طباطبایی تصریح کرد: امروز دشمن با جنگ نرم وارد عرصه شده است و قرآن بهعنوان کتاب هدایت میتواند تمام برنامههای شوم دشمن را در نطفه خنثی کند.
وی برجذب خیرین در بحث توسعه فعالیتهای قرآنی تأکید کرد و افزود: توجه به قرآن و ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه آسیبهای اجتماعی را کاهش میدهد.
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