به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدحسین طباطبایی ظهر یکشنبه در جمع فعالان قرآنی در استان زنجان، فعالیت‌های قرآنی در استان زنجان را بسیار مطلوب عنوان کرد.

وی اظهار کرد: تا کنون ۴۰ کتاب در زمینه آموزش‌های قرآنی به زبان‌های زنده دنیا ترجمه‌ شده است.

مدیر مؤسسه جامعة‌القرآن کشور گفت: تربیت مربیان قرآنی از سایر کشورها نیز در دستور کار قرار دارد که از طلاب علاقمندی که در حوزه علمیه قم به‌عنوان طلبه مهمان از سایر کشورها حضور دارند، استفاده‌شده و مورد تربیت قرار می‌گیرند.

وی افزود: توجه به فعالیت‌های قرآنی باعث کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌شود.

مدیر جامعه القرآن کریم کشور تصریح کرد: باید فعالیت‌های قرآنی در بین مردم تقویت شود.

حجت‌الاسلام طباطبایی تصریح کرد: امروز دشمن با جنگ نرم وارد عرصه شده است و قرآن به‌عنوان کتاب هدایت می‌تواند تمام برنامه‌های شوم دشمن را در نطفه خنثی کند.

وی برجذب خیرین در بحث توسعه فعالیت‌های قرآنی تأکید کرد و افزود: توجه به قرآن و ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه آسیب‌های اجتماعی را کاهش می‌دهد.