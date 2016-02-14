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۲۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۴۰

مدیر مؤسسه جامعة‌القرآن کشور:

۴۰کتاب آموزش‌ قرآن به زبان‌های زنده دنیا ترجمه‌ شده است

۴۰کتاب آموزش‌ قرآن به زبان‌های زنده دنیا ترجمه‌ شده است

زنجان- مدیر مؤسسه جامعة‌القرآن کشور گفت: تا کنون ۴۰ کتاب در زمینه آموزش‌های قرآنی به زبان‌های زنده دنیا ترجمه‌ شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدحسین طباطبایی ظهر یکشنبه در جمع فعالان قرآنی در استان زنجان، فعالیت‌های قرآنی در استان زنجان را بسیار مطلوب عنوان کرد.

وی اظهار کرد: تا کنون ۴۰ کتاب در زمینه آموزش‌های قرآنی به زبان‌های زنده دنیا ترجمه‌ شده است. 

 مدیر مؤسسه جامعة‌القرآن کشور گفت: تربیت مربیان قرآنی از سایر کشورها نیز در دستور کار قرار دارد که از طلاب علاقمندی که در حوزه علمیه قم به‌عنوان طلبه مهمان از سایر کشورها حضور دارند، استفاده‌شده و مورد تربیت قرار می‌گیرند.

وی افزود: توجه به فعالیت‌های قرآنی باعث کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌شود.

مدیر جامعه القرآن کریم کشور تصریح کرد: باید فعالیت‌های قرآنی در بین مردم تقویت شود.

حجت‌الاسلام طباطبایی تصریح کرد: امروز دشمن با جنگ نرم وارد عرصه شده است و قرآن به‌عنوان کتاب هدایت می‌تواند تمام برنامه‌های شوم دشمن را در نطفه خنثی کند.

وی  برجذب خیرین در بحث توسعه فعالیت‌های قرآنی تأکید کرد و افزود: توجه به قرآن و ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه آسیب‌های اجتماعی را کاهش می‌دهد.

کد مطلب 3051901

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