به گزارش خبرنگار مهر، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر صبح یکشنبه در آئین آغاز به کار کارگاه ساخت ضریح خیمه گاه امام حسین(ع) در بوشهر اظهار داشت: مردم استان بوشهر عشق و علاقه فراوانی به ائمه و اهل بیت(ع) دارند و این موضوع را در صحنه‌های مختلف به نمایش گذاشته‌اند.

آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری اضافه کرد: با تلاش‌های صورت گرفته توسط ستاد عتبات عالیات استان بوشهر شاهد اجرای برنامه‌های خوبی در زمینه خدمت به اهل بیت در سطح استان هستیم.

وی بیان کرد: ساخت ضریح خیمه گاه حضرت ابوالفضل (ع) در استان بوشهر یکی از اقدامات ارزشمند و خدایی بود که مردم ولایت‌مدار استان بوشهر در این زمینه کمک‌های بسیار خوبی داشتند.

امام جمعه بوشهر افزود: خدمت به اهل بیت(ع) از اهمیت بسیار زیادی در زندگی دنیوی و اخروی برخوردار است و کسی که به اهل بیت(ع) خدمت کند تاثیر آن را در این دنیا و در آخرت خواهد دید.

آیت‌الله صفایی بوشهری تصریح کرد: یکی از بزرگ‌ترین کارها در خدمت به اهل بیت(ع) ساخت ضریح خیمه گاه است و اگر در کربلا نبودیم و خیمه‌ها را آتش زدند، مردم استان بوشهر هم‌اکنون این خیمه‌ها را آباد می‌کنند.

زندگی در سایه امامت و ولایت عزت و افتخار است

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی نیز اظهار داشت: مردم استان بوشهر در ساخت ضریح خیمه گاه حضرت ابوالفضل (ع) همکاری و مشارکت بسیار خوبی داشتند و شاهد ساخت دو ضریح دیگر در این استان هستیم.

عبدالکریم جمیری به اهمیت فعالیت‌های ستاد بازسازی عتبات عالیات استان بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: فلسفه برگزاری این مراسمات و ساخت ضریح خیمه‌گاه شناخت امام، امامت و اطاعت است.

وی با تاکید بر اینکه همه این افتخارات زیر سایه ولایت و تبعیت از آن و امامت است، اضافه کرد: امروز اطاعت از ولی صالح الهی با اطاعت از امام معصوم تفاوتی ندارد.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دستگیری نظامیان آمریکایی در خلیج فارس، افزود: اقتدار و عزت و بزرگی این نظام و انقلاب در سایه اطاعت از رهبری محقق شده است.

وی با اشاره به اینکه زندگی در سایه امامت و ولایت عزت و افتخار را برای ما به ارمغان می‌آورد، بیان کرد: قله همه این توجهات و هزینه‌ها حفظ ارزش‌های الهی و ترویج فرهنگ دینی و حفظ جایگاه امامت و ولایت در ذهن و زندگی ما است.

ساخت دو پروژه مهم در استان بوشهر

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان بوشهر نیز در این آئین اظهار داشت: با همکاری و همراهی و مشارکت مردم استان بوشهر ضریح خیمه گاه حضرت ابوالفضل (ع) به عنوان اولین پروژه ستاد بازسازی عتبات عالیات به بهترین شکل ساخته شد.

عبدالرضا مطاف اضافه کرد: دو پروژه مهم دیگر یعنی ساخت ضریح خیمه گاه حضرت قاسم بن الحسن(ع) و ضریح خیمه گاه سالار شهیدان حضرت امام حسین(ع) نیز در استان بوشهر آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به آغاز عملیات قلم‌زنی ضریح خیمه‌گاه سالار شهیدان حضرت امام حسین(ع) در کارگاه عتبات عالیات در بوشهر، افزود: ضریح خیمه گاه حضرت قاسم ابن الحسن(ع) نیز در دشتستان ساخته می‌شود.

پایگاه مقاومت بسیج مدافعان حرم نیز با حضور فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر و نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی در محل کارگاه ساخت ضریح خیمه گاه امام حسین(ع) شهر بوشهر فعالیت خود را آغاز کرد.