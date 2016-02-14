به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید جواد نورموسوی در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه که قبل از ظهر یکشنبه در سالن جلسات مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد، به بیان فضائل مرجع عالیقدر آیت الله فاضل لنکرانی پرداخت و اظهار داشت: این مرجع فقید شیعه از اساتید بزرگ بزرگ حوزه‌ علمیه و محور اتحاد نیروهای انقلاب و پشتیبان وحدت دینی بود.

وی گفت: مراسم نهمین سالگرد ارتحال آیت الله العظمی فاضل لنکرانی پنجشنبه بیستم اسفندماه در آستانه سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد اعظم قم برگزار می‌شود.

مسؤل ستاد برگزاری مراسم ارتحال آیت الله فاضل لنکرانی تصریح کرد: این مراسم با حضور اقشار مختلف مردم، مسئولان، علما و مراجع تقلید و همچنین با سخنرانی آیت الله حسینی بوشهری مدیر حوزه‌های علمیه کشور انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه همزمان در قم در دیگر استان‌ها و حتی برخی کشور‌ها مراسم یادبودی برگزار می‌شود، ادامه داد: مراسم معنوی هزاران ختم قرآن شب جمعه ۲۰ اسفندماه در مساجد کشور به همت ستاد عالی مساجد انجام و همچنین در نماز جمعه سراسر کشور از مقام علمی و ابعاد شخصیتی این عالم فرزانه تجلیل خواهد شد.

حجت الاسلام نور موسوی از چاب کتاب الگوی فقاهت و فضیلت خبر داد و گفت: درس‌هایی از زندگی حضرت زهرا(س)، زندگی نامه مرحوم آیت الله فاضل و دیدگاه بزرگان نسبت به ایشان، باقیات صالحات و عکس‌هایی از دوران نوجوانی این مرجع بزرگ از محور‌های این کتاب است.

شرکت مرکز فقهی ائمه اطهار در هشتمین نمایشگاه بین المللی نجف

وی در سخنان خود با اشاره به اینکه سوم فروردین‌ماه افتتاح نمایشگاه بین المللی نجف خواهد بود، افزود: مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با ۱۳۴ عنوان کتاب و پنجمین سال متوالی در این نمایشگاه شرکت می‌کند و ۱۱۳ اثر از این مرجع تقلید به نمایش گذاشته می‌شود.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) این مرکز را از قوی‌تری مراکز اجتهادی و فقهی جهان اسلام برشمرد و عنوان کرد: این مرکز در سال ۱۳۷۶ در جهت توسعه و بالندگی فقه تشیع و پاسخگویی به نیاز‌های جهان به همت آیت الله فاضل لنکرانی تأسیس و آموزش فضلا، انذیشمندان، تربیت فقیهان شایسته و آگاه به زمان و فراهم کردن بستر برای پژوهش‌های فقه و اصول از اهداف آن است.

وی با بیان اینکه این مرکز ۱۹ سال در آموزش تخصصی فقه و اصول، ۱۲ سال در کلام و مذاهب اسلامی، ۵ سال در تفسیر و ۴ سال مدرسه علمیه پایه و سطح یک فعالیت داشته است، گفت: ۶۷ نفر دانش پژوه طلبه در قسمت‌های مختلف مرکز قم اشتغال دارند و بیش از ۱۱۷ نشست علمی در این در این مرکز برگزار شده است.

حجت الاسلام نورموسوی با بیان اینکه ۶۰ هزار جلد انواع کتاب از ادیان و مذاهب مختلف در کتابخانه این مرکز وجود دارد، تصریح کرد: بیش از ۴ هزار ساعت درس و سخنرانی آیت الله فاضل در اصول، فقه، علوم قرآن و نهج البلاغه جمع آوری و آماده شده است.

وی پاسخگویی به نیاز‌های نسل جوان، اعزام روحانیون، اهدای کتاب، ارتباط با مساجد و حسینه‌ها، پخش کتاب‌هایی مانند ۷ کتاب آسمانی در ۸ هزار و ۵۰۰ جلد در ساسر کشور، کتاب جلوه‌های عاشورا در جهت ترویج نهضت حسینی و پرسمان حجاب در راستای ترویج حجاب را از دیگر اقدامات مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) نام برد.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با بیان اینکه شعبه‌های دیگر این مرکز در سایر استان‌ها همچون اهواز، نیشابور، مشهد و تبریز فعال است، افزود: در مرکز تهران روزانه به طور متوسط به ۱۵۰۰ تماس تلفنی در مورد احکام شرعی پاسخ داده می‌شود، دوره تربیت استاد احکام برگزار، مشاوره‌های مدهبی و خانوادگی صورت می‌گیرد و تا کنون توسط این مرکز بیش از ۲۰۰ نفر به اسلام روی آورده‌اند.

وی در پایان خبرنگاران را پیامبران و پل‌های ارتباطی با جامعه خواند و گفت: این افراد می‌توانند فرهنگ جامعه را دگرگون کنند و به تعبیری تغییر و تحول جامعه بسته به قلم خبرنگاران است.