رقابت های ورزشی دانشجویان شاهد در قزوین آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های ورزشی دانشجویان شاهد صبح یکشنبه با شرکت دانشجویانی از دانشگاه های بین المللی امام خمینی (ره)، صنعتی نوشیروان بابل، علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گلستان، گیلان، مازندران، گنبد کاووس در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین آغاز شد.

این رقابت ها در دو بخش دختران و پسران برگزار می شود که ۷۷ وزرشکار خانم و ۱۳۶ ورزشکار آقا در سالن های مجتمع خوابگاهی دانشگاه امام خمینی و ورزشگاه معلم با هم رقابت می کنند.

این رویداد در رشته های دو و میدانی، شطرنج، فوتسال، والیبال، شنا و تنیس روی میز به میزبانی دانشگاه بین‌الملل امام خمینی به مدت ۵ برگزار خواهد شد.

در پایان این مسابقات ۶ ورزشکار در تنیس روی میز، ۱۲ ورزشکار در فوتسال، ۶ ورزشکار در شنا، ۳ ورزشکار در شطرنج، ۳ ورزشکار در دو و میدانی و ۱۲ ورزشکار در والیبال به تیم منتخب منطقه ۴ دعوت و در رقابت های مرحله پایانی دانشجویان شاهد کشور شرکت می کنند.

سید مهدی حسینی سرپرست اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت علوم، سید ابوالحسن نائینی رئیس دانشگاه بین الملل امام خمینی قزوین، زینب داوودی مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه بین الملل امام خمینی (ره)، از جمله سخنرانان این مراسم بودند.

همچنین سوگند ورزشی توسط یکی از ورزشکاران جانباز و شرکت کنندگان در مسابقات قرائت شد.

نخستین دوره رقابت های ورزش دانشجویان شاهد منطقه ۴ کشور از ۲۵ تا ۳۰ بهمن در قزوین برگزار می شود.