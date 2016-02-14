سرمایه اجتماعی جامعه پزشکی در حال ریزش است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل ایدنی ظهر امروز شنبه در آیین گرامیداشت روز پرستار در تالار شهدای دانشگاه علوم پزشکی اظهار کرد: جامعه پزشکی و پرستاری به عنوان یک پیکره و زنجیره به هم متصل دارای سرمایه اجتماعی است و این سرمایه اجتماعی باید برآیند آن همراهی و نه محصول عملکرد جزیره ای و تقابل باشد.

وی افزود: سرمایه اجتماعی جامعه پزشکی و پرستاری به خاطر اینکه نگاه به فعالیت های صنفی و اجتماعی، بخشی نگری صرف است به شدت در حال ریزش و در معرض تهدید جدی قرار دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز تصریح کرد: با این وضعیت، کادر سلامت توانایی اش را برای پیگیری مطالبات خود از دست می دهد در حالیکه مسیر تحقق مطالبات جامعه از تقابل بین اعضای آن بیرون نمی آید بلکه از مسیر همراهی به دست می آید.

ایدنی با بیان اینکه وقتی سرمایه اجتماعی جامعه پزشکی را پاس بداریم دیگر در رسانه ها به سخره گرفته نمی شویم و دستاویز تخریب قرار نمی گیریم، اضافه کرد: جامعه پزشکی و پرستاری در حال فاصله گرفتن از همدیگر هستند که این فاصله می تواند به ماموریت ها و اهداف ما ضربه بزند.

وی عنوان کرد: کادر پزشکی و درمانی زنجیره ای به پیوسته هستند و در یک زنجیره نمی توان تعیین کرد که کدام حلقه مؤثرتر و قوی تر است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز با اشاره به اینکه هیچ اولویت و تفاوتی میان پزشکان و پرستاران در نظام سلامت وجود ندارد، گفت: آن چیزی که امروز جامعه پرستاری و پزشکی را آزار می دهد این است که مسائل معیشتی آنها در سالیان اخیر به خوبی دیده نشده است.

ایدنی ادامه داد: بسیاری از فعالان پرستاری نسبت به مطالبات پرستاری گله دارند و اذعان می کنیم این مشکلات وجود دارد. در مقام مقایسه، میزان دریافتی کادر پرستاری و سختی کار عادلانه توزیع نشده است.

وی با اشاره به اینکه پرستاران در پایان دوران خدمت خود معمولا با فرسودگی و مشکلات جسمی مواجه می شوند، بیان کرد: مطالعه پرستاران در خصوص تعرفه گذاری خدمات پرستاری با وجود اینکه حق محسوب می شود ولی با آنچه مورد نظر آنها است، فاصله بسیاری دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز با بیان اینکه در ابتدای کار دولت یازدهم، بازنگری خوبی در حوزه پرداختی جامعه پزشکی صورت گرفت، یادآور شد: می توانیم ادعا کنیم در هیچ کجای کشور هیچگونه موردی پیدا نمی شود که کادر درمانی کمتر از ۱.۷ برابر نسبت به ۶ ماهه اول سال ۹۳ دریافتی داشته باشند.

ایدنی این ضریب را در برخی بیمارستان ها دو تا ۲.۵ و یک گام رو به جلو در تامین حقوق کادر درمانی برشمرد و گفت: مطالعه پرستاران به حق است و خدمات پرستاری باید تعرفه گذاری و از شمول تعرفه گذاری خدمات پزشکی جدا شود.

رئیس شورای عالی نظام پزشکی کشور عنوان کرد: اگر فضا فراهم شود و جداسازی خدمات پرستاری و تعرفه گذاری آن در وزارت بهداشت به صورت لایحه و در مجلس مصوب شود، گامی رو به جلو در حوزه تعرفه گذاری خدمات پرستاری خواهد بود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز با اشاره به حوادثی که برای جامعه پزشکی در بیمارستان های تهران، نورآباد فارس و خوزستان رخ داد و همچنین حادثه قتل پزشکی در اردبیل گفت: همه به چشم دیدیم چقدر شایعه در این خصوص پخش و با افکار عمومی بازی و به حیثیت جامعه پزشکی اهانت شد.

ایدنی ادامه داد: در قضیه خمینی شهر، جامعه پزشکی مورد هجمه زیادی قرار گرفت و تبلیغاتی که در فضای مجازی شد، به مرجعیت و مقبولیت جامعه پزشکی لطمه زد.

وی با طرح این پرسش که آیا حقوقمان را در تقابل با مردم، دولت با حاکمیت تعریف کنیم یا در تولیت دولت و مردم تأکید کرد: اگر فعالیت صنفی باید انجام دهیم که به حق است و برای پیگیری مطالبات صنفی باید فعالیت صنفی منسجم داشته باشیم و نسبت خود را با دولت، نظام و وزارت بهداشت تعریف کنیم و فعالیت صنفی در این چارچوب معنا پیدا می کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز با انتقاد از هجمه هایی که در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی علیه جامعه پزشکی صورت می گیرد، یادآور شد: امروزه در حوزه فعالیت پزشکی و یا پرستاری در فضای مجازی مطالباتی از این نوع مشاهده می شود که مسیر دستیابی به مطالبات را از مسیر تقابل دنبال می کند.

ایدنی با بیان اینکه اگر فعالیت صنفی در مسیر تقابل باشد بسیاری از دستاوردها محقق نمی شود، افزود: اگر امروز وزارت بهداشت تصمیم به افزایش ظرفیت های پزشکی در حوزه عمومی و تخصصی گرفت آیا باید آن را تهدید تلقی کرد و تمام فضا را فضای اعتراضی تعریف کنیم؟