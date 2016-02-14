خبرگزاری مهر – گروه استانها – زهرا ناصران: فرارسیدن سالروز ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار بهانهای شده تا خبرنگار مهر با قهرمان شیرزاد مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز در خصوص شرایط جذب پرستاران جویای کار در این دانشگاه و برنامه های روز پرستار به گفتوگو بنشیند. آنچه در ادامه میخوانید، شرح این گفتوگو است.
* دانشگاه علوم پزشکی تبریز در خصوص آموزش و جذب نیروهای پرستاری چه اقداماتی انجام داده است؟
طبق اعلام معاونت پرستاری وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در آذربایجان شرقی سه مرکز آموزشی جهاد دانشگاهی، نظام پرستاری و شرکت تعاونی کارکنان نظام سلامت واجد شرایط مجوز آموزش کمک پرستاری رادارند و در این راستا مدیریت پرستاری علوم پزشکی تبریز نظارت و پایش بر مؤسسات مذکور را بر عهده دارد و امید است افراد آموزشدیده بر اساس مجوزهای صادره از سوی وزارتخانه و طی فرایند جذب بر اساس تعداد موردنیاز از میان فارغالتحصیلان جذب مراکز آموزش و درمان و بیمارستانهای سطح استان شوند.
مدیریت پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز در راستای دستورالعمل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در جهت افزایش توانمندی بالینی دانشجویان پرستاری اقدام به جذب و توزیع ۱۸۰ دانشجوی ترم شش به بالا و همچنین ارتقای سطح توانمندی همکاران کمک پرستار(کمک بهیار) کرده و طی مکاتبات لازم با مراکز دولتی و خصوصی اعلامشده، افرادی که در قالب کمک بهیار در مراکز فعالیت دارند، باید جهت تکمیل دوره یکساله در مراکز فوق اقدام کنند.
با توجه به نیاز مراکز آموزشی تبریز و شهرستانهای تابع فارغالتحصیلان رشتههای فوق میتوانند جهت گذراندن دوره طرح خود از طریق سامانه مربوطه اقدام کنند، لذا پرستاران و کاردان و کارشناسان رشته اتاق عمل میتوانند از این فرصت استفاده کنند و جذب مراکز شوند.
مدیریت پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز امسال به علت افزایش و توسعه بخشهای جدید در مراکز و عدم امکان جذب نیروی کمک بهیاری با چالشی اساسی روبرو شده بود که بر همین اساس با همکاری و مساعدت معاونت پشتیبانی اقدام به شناسایی نیازهای مراکز آموزش درمانی در بخشهای جدید التاسیس و توسعهیافته و جذب کادر کمک پرستاری (کمک بهیاری) کرده و امیدواریم حداکثر تا پایان امسال جذب نیروی مذکور برای بیمارستانهای سطح تبریز صورت گیرد و برای بیمارستانهای شهرستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز در سهماهه نخست سال آینده در همین زمینه اقدام خواهد شد و به علت کمبود نیروی پرستاری، متقاضیان گذراندن طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکی از سایر استانهای کشور نیز میتوانند نسبت به سپری کردن طرح خود اقدام کنند.
*در مورد روز پرستار امسال چه مراسم و برنامههای در نظر گرفتهشد؟
دانشگاه علوم پزشکی تبریز به مناسبت هفته پرستار چهار نفر از پرستاران آذربایجان شرقی به اسامی هنریک هان پارسون از پرستاران بیمارستان رازی تبریز، فرزانه مجیدی از بیمارستان کودکان، زهرا حسین نژاد از بیمارستان شهدای بناب و فهیمه جلالی از بیمارستان امام رضا (ع) تبریز را بهعنوان پرستاران نمونه کشوری تعیین و برای تجلیل به وزارت معرفی کرد.
علاوه بر این مدیریت پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز با همکاری نظام پرستاری اقدام به اجرای برنامههایی برای هفته پرستاری می کند که ازجمله این برنامهها تجلیل از یکصد پرستار نمونه استان، دیدار هیئترئیسه دانشگاه علوم پزشکی تبریز به همراه مدیران خدمات پرستاری کلیه مراکز و اعضای نظام پرستاری با نماینده ولیفقیه در استان از مهمترین برنامههای هفته پرستاری است.
*آیا در مورد رتبهبندی پرستاران نیز الگوی خاصی اجرا میشود؟
مدیریت پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز در راستای پیادهسازی و استقرار نظام شایستهسالاری در انتصاب ازجمله در ردههای مدیریت پرستاری چون مترون، سوپر وایزر و سرپرستار اقدام به تهیه شاخصهایی با توجه به نوع پست مدیریت مربوطه نموده و در اختیار تمام مراکز آموزش درمان وابسته به دانشگاه قرار داده و با انجام هماهنگیهای لازم مراکز موظف به تکمیل فرم مربوطه برای حداقل دو نفر از همکاران واجد شرایط در رده مربوطه و معرفی آنان به مدیریت پرستاری شدهاند و این مدیریت پس از بررسی و مصاحبههای مدیریتی فرد اصلح را جهت انتصاب در پست مربوطه به مراکز معرفی میکند.
همچنین به دلیل اهمیت بهروزرسانی علم و آگاهی همکاران و گروه پرستاری از تازههای علمی این حوزه اقدام به تشکیل کمیته تحقیق و پژوهش کردهایم که یک نفر از اعضای هیئتعلمی دانشکده پرستاری، مامایی و تعدادی از همکاران فعال و علاقهمند به پژوهش در این رشته از مراکز با مقطع تحصیلی ارشد و دکتری اعضای این کمیته را شکل میدهند و زیر کمیتههای مربوطه در تمامی مراکز نیز تشکیلشده و تابهحال این کمیته توانسته طرحهای تحقیقاتی درزمینهٔ های بررسی تأثیر کتابخوانی بر میزان آگاهی فارماکولوژیکی پرستاران شاغل در مراکز آذربایجان شرقی، بررسی میزان بروز عفونتهای اداری در بخشهای آی سی یو بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تبریز را اجرا کند و کارگاههای مختلفی ازجمله سه کارگاه روش تحقیق با کادر پرستاری و چهار کارگاه مقالهنویسی باهدف توانمندسازی کادر پرستاری برگزارشده است.
* ارزیابی این اقدامات به چه صورت خواهد بود؟
در این خصوص مدیریت پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز با همکاری کارشناسان پرستاری در سطح مراکز، اقدام به تشکیل کمیته ارزیابی و ارزشیابی خدمات پرستاری ارائهشده در مراکز کرده که طبق چکلیستهای از قبل تعیینشده بهصورت مرتب از مراکز آموزش درمانی و بیمارستانهای سطح استان بازدید به عملآورده و نتیجه بازدیدها جهت اصلاح نقاط ضعف و ارتقا به بیمارستانها منعکس میشود و طبق هماهنگیهای بهعملآمده با معاونت درمان علوم پزشکی تبریز درصورتیکه هر یک از راههای مدیریتی ذکرشده نسبت بهدفعات قبلی بازرسی از نمره ارزشیابی کمتری برخوردار شوند، تصمیمات مدیریتی اتخاذ خواهد شد.
مدیریت پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز هفتهای یک روز طبق برنامه از قبل اعلامشده، در هر مرکز نشست صمیمی مدیریت پرستاری با همکاران گروه پرستاری برگزار کرده و از نزدیک در خصوص چالشهای مربوطه بحث و بررسیشده و به پرسشهای آنها نیز پاسخ داده میشود.
