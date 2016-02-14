سومین جشنواره تئاتر منطقه ای معلولان کویر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاح سومین جشنواره تئاتر منطقه ای معلولان کویر صبح یک شنبه در تالار تئاتر شهر مشهد برگزار شد.

در این جشنواره که شرکت کنندگان از استان های کرمان، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و یزد شرکت دارند ۳۰ اثر نمایشی در بخش های تئاتر صحنه ای، کودک و نوجوان و تئاتر خیابانی به اجرا درخواهد آمد.

مسعود فیروزی، معاون امور توانبخشی بهزیستی خراسان رضوی در مراسم آغازین این جشنواره به بهره گیری ابن سینا از تئاتردرمانی در درمان بیماری مالیخولیا اشاره کرد و گفت: تئاتر فواید بسیاری برای توان بخشی معلولان دارد و باعث سرزندگی و نشاط در میان معلولان می شود.

وی با بیان اینکه نگاه جامعه نسبت به معلولان نیاز به درمان دارد، ادامه داد: تئاتر راهی برای بیان توانمندی های جامعه معلولان با زبان هنر آمیخته به ذکاوت است و می توانید قانونمندانه اعتراضات خود را نسبت به جایگاه معلولان در جامعه بیان کنید.

فیروزی با اشاره به اینکه در رسانه ها تصویری صحیح و زیبا از زندگی معلولان ارائه نمی دهند، گفت: برای اصلاح نگاه جامعه نسبت به معلولان باید موضوعاتی را در تئاتر و دیگر هنرهای خود بپردازید که شکوفایی توانمندی های شما را به رخ جامعه ای که گمان می کند خود سالم است، بکشانید.

گفتنی است سومین جشنواره تئاتر منطقه ای معلولان از امروز تا ۲۷ بهمن در مجموعه تئاتر شهر برگزار می شود. قطب الدین صادقی، وحید لک و رضا صابری داوری بخش تئاتر صحنه ای و خیابانی را به عهده دارند و علی روحی، منصور خلج و صبری در بخش کودک و نوجوان نمایش ها را داوری خواهند کرد.