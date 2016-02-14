به گزارش خبرگزاري مهر، این همایش و نمایشگاه جانبی آن در دو روز ۲۶ و ۲۷ بهمن‌ماه با حضور هیات های تجاری از ۱۵ کشور پیشرفته جهان از جمله آلمان، فرانسه، اسپانیا، سوئد، انگلیس، بلژیک و ... و با هدف ایجاد زمینه مناسب برای همکاری مشترک بازرگانی، سرمایه‌گذاری، تامین نیازهای صنایع هوایی و فرودگاهی و در بیش از ۲۰ گروه کالایی و خدماتی در هتل آزادی تهران برگزارمی شود.

مهرداد جلالی‌پور دبیر همایش گفت: این همایش شامل سه بخش «افتتاحیه و همایش»، «جلسات مذاکرات رو در روی هیات های تجاری» و «نمایشگاه جانبی» است که فضای مناسبی را برای آشنایی آخرین رویکردها و دیدگاه‌های مقامات و مسئولان ارشد ایرانی و خارجی و امکان ملاقات با بیش از ۷۰ نفر تحت قالب هیات‌های تجاری از ۵۰ شرکت خارجی از ۱۵ کشور پیشرفته جهان را فراهم آورده است.

وی افزود: مراسم افتتاحیه این همایش روز دوشنبه ۲۶ بهمن با حضور و سخنرانی مقامات عالی و ارشد وزارت راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی کشوری آغاز می شود و در ادامه نیز نشست‌های تخصصی، مذاکرات تجاری و بازدید از نمایشگاه انجام خواهد شد.