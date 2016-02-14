برگزاری جلسات مذهبی محتوا محور و جهادی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلاموالمسلمین کاظم لطفیان صبح یکشنبه در همایش استانی ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی خراسان جنوبی اظهار کرد: ۸ سال از عمر تشکیل ستاد ساماندهی مراسم های مذهبی در استان میگذرد.
وی بابیان اینکه تمامی حوادث تاریخی بعد سوگ، حماسه و پیامدارند، افزود: اگر سوگ بهتنهایی باشد و حماسه نیافریند کارکرد مناسبی ندارد و اگر حماسه نیز پیامی را منتقل ندهد مشکلآفرین خواهد بود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری برداشتن بعد عاطفی قوی و به دنبال آن ارتباط عمیق با ائمه دارد، بیان داشت: مجالس نباید تحریک عواطف بهتنهایی را داشته باشد هرچند اولین قدم در برگزاری مجالس تحریک عواطف است.
وی بابیان اینکه برگزاری مجالس ستاد باید نسبت به معرف دین مودت و ایمان ایجاد کند، اظهار داشت: گاهی مودت ایجاد میشود اما ایمانی که انگیزهای برای دفاع از نظام و مقابله با استکبارستیزی به وجود آورد ایجاد نمیشود.
وی افزود: مجالس باید به نماز اول وقت توجه و ایثار، مقاومت و استکبارستیزی مودت و ایمان ایجاد کند.
لطفیان ضمن اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری بر اینکه نوآوری در امتداد سنتهای نیک گذشته است، افزود: نوآوری باید در مجالس در امتداد و راه سنتهای گذشتگان وجود داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه رهبری انتظار استفاده از آهنگهای سنگین در مناسبتهای مذهبی را دارد، گفت: مجالس مذهبی باید هیجان همراه بامتانت و سنگینی را داشته باشد.
هیئتهای مذهبی باید پایگاه متقین باشد
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی بابیان اینکه مجلس معیار و ممتاز نباید سطح معارف را پایین بیاورد، افزود: مجالس مذهبی باید در سطح عمیق و تحلیلی باشد و مخاطب را بهجای فروبردن در حس به فکر فروببرد.
وی با اشاره به اینکه هیئتهای مذهبی باید پایگاه متقین باشد، بیان داشت: امروزه با فروپاشی بنیانهای اخلاقی در جامعه مواجه هستیم که باید جلوی آن را گرفت.
وی بابیان اینکه هیئت مذهبی نباید از برچسب ولایی بودن خجالتزده شود، گفت: آگاهی، زمان و سیاست از انتظاراتی است که یک مجلس مذهبی باید رعایت کند.
لطفیان ادامه داد: مجالس و مراسم های مذهبی باید محتوا محوری و جهادی گونه عمل کنند.
وی بابیان اینکه ستاد ساماندهی مراسمات مذهبی در استان گامهای بسیار مهم و مؤثری را در برداشته است، افزود: گام بسیار مهمی که در سال جاری در این زمینه برداشته شد تصویب مصوبهای است که بر اساس آن کنسرتهای موسیقی در مناسبتهای مذهبی و به نام اهلبیت(ع) در استان برگزار نشود.
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