فراخوان بخش «جلوه گاه نور» جشنواره فیلم مقاومت منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، چهاردهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت در نظر دارد به منظور تکریم از خانواده شهدا فیلم هایی را که به معرفی مادران و پدران شهدا می پردازد در بخش ویژه­ ا­ی تحت عنوان «جلوه گاه نور» در قالب مستند مورد بررسی و تقدیر قرار دهد.

بخش «جلوه گاه نور» جشنواره مقاومت در قالب دو بخش مسابقه حرفه ای و بخش مسابقه غیرحرفه ای برگزار می شود و علاقمندان جهت شرکت در این بخش تا سوم خرداد ماه فرصت دارند آثارشان را به دبیرخانه تحویل دهند.

در این فراخوان آخرین مهلت ارسال آثار ۲۰ خرداد ۹۵ عنوان شده است.

آثار مستندی که به معرفی مادر یا پدر شهید بپردازند و زمان آن حداکثر ۳۰ دقیقه باشد، می توانند در دو بخش حرفه ای و غیر حرفه ای شرکت کنند.

بخش مسابقه حرفه ای

آثار مستند حرفه ای می توانند در این بخش شرکت کنند.

مسابقه بخش مردمی

برای شرکت در این بخش هیچ محدودیتی سنی وجود ندارد هرشخص می تواند با هر دوربینی (تلفن همراه، دوربین خانگی و...) از پدر یا مادر شهید در محله و اقوام خود تصویربرداری کند و آن را طبق مقررات به جشنواره ارسال کند.

مخاطبان می توانند متن کامل این فراخوان را در سایت این جشنواره مشاهده کنند.