وحدت راهبرد اصولگرایان کردستان/اعلام لیست نهایی تا چند روز آینده

به گزارش خبرنگار مهر، بلال عربیان امروز یکشنبه در نشستی با خبرنگاران رسانه های گروهی کردستان که در دفتر خبرگزاری فارس استان تشکیل شد، به اشاره به اینکه حدود پنج ماه از شکل گیری شورای همگرایی اصولگرایان در استان می‌گذرد، گفت: این شورا به منظور ایجاد وحدت بین احزابی که با نام اصولگرایان فعالیت می کنند و همچنین ایجاد هبستگی بین اقشار مختلف و آگاهی بخشی سیاسی و انتخاباتی به مردم تشکیل شده است.

وی به تعریف واژه اصولگرا اشاره کرد و اظهارداشت: اصولگرا از الفاظی است که بار معنوی و مثبت فرهنگی دارد و از واژه‌هایی است که توسط مقام معظم رهبری برای نخستین بار مطرح شد.

وی با بیان اینکه اصولگرا به معنای حزب و گروه خاصی نیست، ادامه داد: از زمانی که این واژه وارد ادبیات سیاسی کشور شده تاکنون به دنبال جذب مشارکت حداکثری مردم در انتخابات و آگاهی بخشی و بصیرت افزایی در انتخاب فرد اصلح بوده است.

رییس شورای همگرایی اصولگرایان کردستان با اشاره به اینکه طی چند روز آینده لیست نهایی نامزدهای تایید صلاحیت شده مجلس شورای اسلامی اعلام می شود، بیان کرد:‌ دایره اصولگرایی در استان را ضیق نمی دانیم و دغدغه ای هم برای انتخاب تعداد افراد بیشتری هم نداریم.

عربیان به معیارهای تعیین و معرفی نامزدهای مورد حمایت اصولگرایان استان اشاره کرد و گفت: افرادی که هدفشان خدمت گذاری، محرومیت زدایی و اشتغالزایی با توجه به اینکه یکی از معضلات استان بیکاری است، باشد به عنوان نامزد مورد حمایت اصولگرایان استان معرفی می کنیم.

وی بیان کرد: ایران اسلامی، کشور حزبی نیست و رای هایی مردم بدون نگاه حزبی به صندوق واریز می شود بنابراین آحاد مردم هم باید آگاه باشند که انقلاب اسلامی ما از ابتدا اینگونه بوده و در آینده هم چنین شرایطی را خواهد داشت.

وی ادامه داد: معمار کبیر انقلاب و مقام معظم رهبری همواره تاکید و عنوان کردند که پیروز اصلی انتخابات در کشور ما مردم هستند و این سندی بر حزبی نبودن انتخابات درایران است.

رییس شورای همگرایی اصولگرایان کردستان به رد و تایید صلاحیت‌های کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: در هر کشوری برای تعیین نمایندگان خود درمجلس و پارلمان سازوکارهایی را اعمال می کنند واین تنها مختص به ایران نیست.

عربیان با بیان اینکه مشکلات و معضلات امروز جامعه با تایید صلاحیت تعداد بیشتری از نامزدها برطرف نمی شود، بیان کرد: در این دوره از انتخابات نسبت به دوره های گذشته تعداد بیشتری از کاندیداها به ویژه در سنندج تایید شدند و این نشان از توجه شورای نگهبان به مسئله خطیر حضور حداکثری مردم در انتخابات است.

وی اظهارداشت: بی‌شک تمام کسانی که در این دوره از انتخابات ثبت‌نام کردند لیاقت کاندیدا شدن را نداشتند چراکه تمامی افراد در یک سطح و تراز نیستند.

وی عنوان کرد: به هر اندازه که مردم آگاهانه تر و با شناخت بیشتری نامزدها را انتخاب کنند شاهد برگزیده شدن نمایندگانی متحد و هماهنگ باهم خواهیم بود.

رییس شورای همگرایی اصولگرایان کردستان گفت: نماینده‌ای که دغدغه‌اش پرکردن جیب خود باشد و تنها به منافع شخصی اش فکر کند قطعا با سایر نمایندگان موجود در استان همدل و متحد نخواهد بود.

عربیان گفت: دشمن به شدت دنبال نفوذ افراد هم فکر خود در انتخابات است بنابراین باید افرادی رابه عنوان نماینده خود انتخاب کنیم که نفوذی دشمن نباشند و رهبر معظم انقلاب هم در این رابطه به تمامی مردم سفارش کردند که آگاهانه در این رابطه اقدام کنند.

وی بیان کرد: شورای همگرایی اصولگرایان کردستان و سایر احزاب در استان برای شناسایی افراد نفوذی دشمن تلاش خواهند کرد.

وی به بیان پیش بینی خود از حضور مردم استان در انتخابات هفتم اسفندماه امسال پرداخت و گفت: با توجه به شناختی که از مردم کردستان دارم پیش بینی می کنم مرزداران غیور کردستانی در این دوره از انتخابات هم حماسه خلق می کنند و حضور حداکثری خود را به رخ جهانیان می کشانند.

رییس شورای همگرایی اصولگرایان کردستان عنوان کرد: مردم این استان در ایجاد انقلاب نقش داشتند و در حفظ و حراست از آن هم همواره پیشقدم بوده و هستند.