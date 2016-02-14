۵۰۰۰ اصله نهال از مرز چیلات به میسان عراق ارسال شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی منابع طبیعی استان ایلام، رضا احمدی اظهار داشت: در نشست مسئولان استان های ایلام و میسان عراق برای امضای تفاهم نامه ایجاد مرز مشترک چیلات، پنج هزار اصله نهال از این مرز به مسئولان استان میسان تحویل شده است.

وی با بیان اینکه به دنبال توافق استانداری های ایلام و میسان این تعداد اصله نهال از نوع کنار، کهور و اکالیپتوس برای کاشت در مناطق مختلف عراق ارسال شده است، افزود: این درختان دارای توانایی بسیار بالایی در مناطق گرمسیری هستند و با توجه به آب و هوای میسان این درختان برای کاشت در آن استان مناسب هستند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام افزود: این استان از توانایی و ظرفیت تولید و تامین نهال مورد نیاز برای مهار بیابان زایی و جلوگیری از گرد و غبار در این استان عراق برخوردار است.