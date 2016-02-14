  1. استانها
  2. ایلام
۲۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۵:۳۳

۵۰۰۰ اصله نهال از مرز چیلات به میسان عراق ارسال شد

۵۰۰۰ اصله نهال از مرز چیلات به میسان عراق ارسال شد

ایلام - مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام گفت: پنج هزار اصله نهال به طور رایگان از طریق مرز چیلات دهلران به استان میسان عراق ارسال شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی منابع طبیعی استان ایلام، رضا احمدی اظهار داشت: در نشست مسئولان استان های ایلام و میسان عراق برای امضای تفاهم نامه ایجاد مرز مشترک چیلات، پنج هزار اصله نهال از این مرز به مسئولان استان میسان تحویل شده است.

وی با بیان اینکه به دنبال توافق استانداری های ایلام و میسان این تعداد اصله نهال از نوع کنار، کهور و اکالیپتوس برای کاشت در مناطق مختلف عراق ارسال شده است، افزود: این درختان دارای توانایی بسیار بالایی در مناطق گرمسیری هستند و با توجه به آب و هوای میسان این درختان برای کاشت در آن استان مناسب هستند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام افزود: این استان از توانایی و ظرفیت تولید و تامین نهال مورد نیاز برای مهار بیابان زایی و جلوگیری از گرد و غبار در این استان عراق برخوردار است.

کد مطلب 3051938

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها