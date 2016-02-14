۲۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۰۰

«قطار دلتنگی» نیشابور به ایستگاه هشتم رسید

نیشابور-همزمان با دوازدهمین سالگرد فاجعه انفجار قطار نیشابور در قالب هشتمین شب شعر «قطار دلتنگی» شاعران خراسانی اشعار خود را تقدیم قربانیان این حادثه می کنند.

خدابخش صفادل دبیر ادبی هشتمین شب شعر قطار دلتنگی روز یکشنبه با اعلام این خبر به خبرنگاران گفت: همزمان با دوازدهمین سالگرد فاجعه انفجار قطار نیشابور، هشتمین دوره شب شعر قطار دلتنگی به پاس رشادت وجانفشانی حدود ۵۰ نفر از  خادمان مردم كه در راه خدمت و امدادرسانی به حادثه دیدگان برخورد دو دستگاه قطار در ایستگاه خیام نیشابور جان خود را از دست دادند به دور هم گرد می آیند.

وی افزود: این همایش ادبی برای هشتمین سال متوالی با اهتمام سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی  با همكاری شهرداری، سازمان فرهنگی وورزشی، انجمن های ادبی وهنری و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور ساعت ۱۸بعدازظهر روزچهار شنبه ۲۸ بهمن ۹۴ محل فرهنگسرای سیمرغ نیشابوربرگزار می شود.

پدر آتش‌نشان ایثارگر مهدی صفادل خاطر نشان كرد: دراین همایش شاعران برجسته كشور، استان خراسان رضوی و شاعران داغ دیده  نیشابوری  آخرین سروده ها و سوگنامه های خویش را به ارواح  جان باختگان آن حادثه غم‌انگیز اهدا می کنند.

وی یادآور شد: در فاجعه انفجار قطار نیشابور كه ساعت ۹ و ۴۵ دقیقه صبح روزچهارشنبه ۲۹ بهمن سال ۱۳۸۲ در نزدیكی ایستگاه خیام در ۱۷ كیلومتری شرق این شهر رخ داد و تعداد بسیاری از شهروندان و نیروهای امداد گر جان خود را از دست دادند.

