«قطار دلتنگی» نیشابور به ایستگاه هشتم رسید

خدابخش صفادل دبیر ادبی هشتمین شب شعر قطار دلتنگی روز یکشنبه با اعلام این خبر به خبرنگاران گفت: همزمان با دوازدهمین سالگرد فاجعه انفجار قطار نیشابور، هشتمین دوره شب شعر قطار دلتنگی به پاس رشادت وجانفشانی حدود ۵۰ نفر از خادمان مردم كه در راه خدمت و امدادرسانی به حادثه دیدگان برخورد دو دستگاه قطار در ایستگاه خیام نیشابور جان خود را از دست دادند به دور هم گرد می آیند.

وی افزود: این همایش ادبی برای هشتمین سال متوالی با اهتمام سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی با همكاری شهرداری، سازمان فرهنگی وورزشی، انجمن های ادبی وهنری و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور ساعت ۱۸بعدازظهر روزچهار شنبه ۲۸ بهمن ۹۴ محل فرهنگسرای سیمرغ نیشابوربرگزار می شود.

پدر آتش‌نشان ایثارگر مهدی صفادل خاطر نشان كرد: دراین همایش شاعران برجسته كشور، استان خراسان رضوی و شاعران داغ دیده نیشابوری آخرین سروده ها و سوگنامه های خویش را به ارواح جان باختگان آن حادثه غم‌انگیز اهدا می کنند.

وی یادآور شد: در فاجعه انفجار قطار نیشابور كه ساعت ۹ و ۴۵ دقیقه صبح روزچهارشنبه ۲۹ بهمن سال ۱۳۸۲ در نزدیكی ایستگاه خیام در ۱۷ كیلومتری شرق این شهر رخ داد و تعداد بسیاری از شهروندان و نیروهای امداد گر جان خود را از دست دادند.