هشدار سردار جزایری به عربستان و ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مسعود جزایری معاون رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در برنامه «من طهران» شبکه خبری العالم در پاسخ به این سوال که «اگر عربستان به سوریه نیروی زمینی اعزام کند، برخورد تهران با این تحول چگونه خواهد بود؟» گفت: سال ها است که ارتجاع منطقه در حدی که می توانست و حتی بیش از گنجایش سوریه، برای نابودی زیرساخت ها و تضعیف دولت و همچنین کشتار مردم این کشور، به سوریه نیرو اعزام کرده است.

جنگ روانی و بلوف سیاسیِ عربستان

سردار جزایری تصریح کرد: تروریست هایی که امروز در سوریه می جنگند، آدم های عربستان سعودی یا آمریکایی ها و ایادی ارتجاع منطقه هستند؛ این تروریست ها از کجا به سوریه رفت و آمد می کنند، به جز ترکیه؟ ازکجا حمایت می شوند، به جز کشورهای مرتجع عرب؟ این تعداد تروریست از کجا وارد سوریه شده است؟ لذا آنچه در شرایط امروز و همزمان با پیشروی و پیروزی نیروهای مردمی و ارتش سوریه مطرح می شود که قصد دارند نیروی نظامی وارد کنند، به نظر من یک بلوف سیاسی و یک جنگ روانی است و به نظر می آید که دولت و مردم سوریه و مقاومت تصمیم خودش را گرفته و در برابر اینگونه هجمه های روانی عقب نشینی نمی کند.

اجازه تحرک به کشورهای شرور نمی دهیم

به گفته سردار جزایری، «عربستان هرآنچه در توان داشته است در میدان سوریه به کار گرفته و هم اکنون نه تنها در سوریه بلکه در یمن نیز با شکست و ناکامی مواجه شده است و سعودی ها اگر می توانستند تا به حال نیروهای خود را به سوریه وارد کرده بودند؛ عربستان فاقد چنین توانی است و البته اگر بیش از این بخواهد در مساله سوریه ورود پیدا کند، بیش از امروز دچار شکست و ناکامی خواهد شد.»

وی در پاسخ به سوال دیگری درخصوص این که در صورت اعزام نیرو از سوی عربستان به سوریه، آیا ایران نیز مشاوران نظامی بیشتری به این کشور اعزام خواهد کرد و آیا احتمال برخورد نظامی مستقیم میان عربستان و ایران در سوریه وجود دارد؟، گفت: قطعا ما اجازه نخواهیم داد وضعیت سوریه مطابق آنچه کشورهای شرور به دنبال پیاده سازی سیاست های خود هستند، پیش برود و در وقت لازم تصمیمات مقتضی را خواهیم گرفت.

هماهنگیِ ایران و روسیه، کامل است

سردار جزائری همچنین درباره برخی گزارش های ادعایی بویژه گزارش های غربی مبنی بر اختلاف مواضع سیاسی ایران و روسیه در خصوص سوریه، بیان داشت: خوشبختانه هماهنگی کاملی میان دو کشور بزرگ ایران و روسیه هم در مسایل سیاسی و هم در مسایل نظامی در مورد سوریه وجود دارد و ما از حضور روس ها در سوریه حمایت می کنیم و این را نقطه قوتی برای پیروزی های آینده دولت و ملت سوریه می دانیم.

سوریه؛ الگوی مبارزه با تروریسم

معاون ستاد کل نیروهای مسلح با بیان این که سوريه به عنوان يك نمونه بارز در موضوع مبارزه با تروريسم است، گفت: در روزها و هفته هاي اخير شاهد تغيير استراتژي درخصوص تحولات ميداني در سوريه بوده ایم و معادله به نفع كساني كه به طور واقعي با تروريسم مبارزه مي كنند، مانند ايران، دولت سوريه و روسيه تغيير كرده است.

وی درباره علل تغيير ريشه اي مسایل ميداني سوريه نیز بیان داشت: ما معتقد بوده و هستيم كه اگر مردم يك كشور با شناخت كافي و با انگيزه لازم در برابر تجاوزهای بيگانه بايستند ومقاومت كنند، پيروزي از آنِ آنها خواهد بود؛ دولت و مردم سوريه با يكي از بزرگ ترين هجمه هاي سده هاي اخير مواجه شده اند و صف طويلي از دشمنان و شياطين و در راس آن آمريكايي ها، صهيونيست ها، ارتجاع عرب، ارتجاع منطقه و برخی كشورهاي اروپايي عليه دولت و ملت سوريه شوريده اند و مردم و دولت این کشور با یاری خداي متعال تصميم گرفته اند که بايستند ومقاومت كنند، طبيعي است كه جمهوري اسلامي و مقاومت اسلامي منطقه از مظلوم حمايت مي كند.

«ما افتخار اين را داشته و داريم كه در كنار مقاومت منطقه بايستيم، در كنار ملت و دولت سوريه بايستيم تا آن ها بتوانند از حق مسلم خود دفاع كنند؛ اين اصلي ترين عامل تغيير مهندسي فعلي در سوريه و منطقه است؛ ما معتقديم كه ارتجاع عرب و ارتجاع منطقه با همه دد منشي هايي كه دارند، نمي توانند منويات خود را پياده سازي كنند، البته ما با يك واقعيت تلخ مواجه هستيم و آن اين است كه در واقع اين هجمه اي كه با سردمداري آمريكايي ها و اروپايي ها عليه مقاومت منطقه وعليه سوريه شكل گرفت، خسارات جبران ناپذيري را بر اين كشور و براي مجموعه منطقه غرب آسيا فراهم آورد و از اين جهت است كه من عرض مي كنم كه يكي از بزرگ ترين جنايات عليه بشريت در شرايط امروز را در منطقه شاهد هستيم.»

مقاومت در برابر دشمن؛ تنها گزینۀ مردم سوریه

سردار جزایری در پاسخ به این سوال که «با توجه به تحولات ميداني فعلي در سوريه، افق اين بحران را چگونه ارزیابی می کنید، آيا بحران سوريه از راه نظامي بدون راه كار سياسي قابل حل است؟»، گفت:

به اعتقاد من، بحران سوريه راه حل سياسي دارد، اما قدرت هاي سلطه گر به دنبال راه حل سياسي متوازن و عادلانه نيستند؛ قدرت هايي مانند آمريكا، صهيونيست ها و ارتجاع منطقه به دنبال باج خواهي و امتيازگيري از دولت و مردم سوريه هستند؛ به نظر بنده تداوم ايستادگي و مقاومت ملت و دولت سوريه، تداوم ايستادگي و مقاومت منطقه است و اين تنها راه حل براي پيروزي ما در سوريه به حساب مي آيد و اگر ديگراني باشند كه به اين خواسته مشروع مردم سوريه توجه وعنايت داشته باشند، علی القاعده باید در اين مسير و در اين راه قرار گيرند و به نظر مي رسد كه اين تنها راه است.

معاون رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد: وجه اصلی سیاست جمهوری اسلامی ایران در سوریه و منطقه مبتنی بر خواست مردم منطقه و سوریه است و به نظر من هر راه حل سیاسی بایستی این مرکزیت تمایلات مردمی در سوریه را بپذیرد و قطعی است که جمهوری اسلامی ایران تلاش می کند تا مساله سوریه به لحاظ سیاسی و مسالمت آمیز حل بشود؛ طرف های متقابل که آتش افروز این جنگ و خونریزی بودند نیز اگر این راه حل را بپذیرند و بپسندند، به نظر من راه حل سیاسی در دسترس خواهد بود.

تروریسم؛ ابزار نامشروع آمریکا و اسرائیل

وی در پاسخ به سوالی درباره اهداف و نتایج همایش ائتلاف نخبگان علیه تروریسم برای صلح عادلانه در تهران، گفت: در شرایط امروز، چه در عرصه مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، علمی، فن آوری و چه در مفهوم، با یک تحول مهم در واژه تروریسم مواجه هستیم.

وی افزود: اگر در گذشته تروریسم عمدتا به مسائل فیزیکی محدود می شد، امروز دامنه آن گسترده شده است و در عین حال اسناد، مدارک و شواهد نشان می دهد که بعضی قدرت ها بویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی باب مسائل تروریستی را گشوده و از این ابزار نامشروع و ضد بشری به طور گسترده برای مقاصد و منویات خود استفاده می کنند.

سردار جزایری با اشاره به این که امروز جهان بویژه در منطقه غرب آسیا شاهد یک جنایت بشری به نام تروریسم است، اظهار داشت: ما در منطقه، با جنگ های گسترده نیابتی در حوزه مربوط به تروریسم مواجه هستیم؛ بنابراین جمهوری اسلامی ایران تلاش می کند که این صحنه را مدیریت کند و مقابله جدی و بلندمدتی را در این عرصه رقم زده است؛ ما امیدواریم که مردم جهان و افکار عمومی هرچه بیشتر با مسائل گسترده تروریسم بویژه تولید و ایجاد کنندگان تروریسم آشنا شوند تا به تبع آن مقابله با این بلای جهانی هم آسانتر شود.

ایران، بزرگترین قربانی و مهمترین دشمن تروریسم

معاون رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران یکی از بزرگ ترین قربانیان تروریسم فیزیکی و غیرفیزیکی مانند تروریسم اقتصادی، تروریسم در مسائل علمی و فن آوری، تروریسم اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است، اما در عین حال می توان تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای بزرگ در عرصه مبارزه با تروریسم است و هم اکنون با یاری خدا ما این افتخار را داریم که به طور تمام قد در برابر انواع تروریسم و جنگ های نیابتی در کل منطقه مقابله و مبارزه کنیم.

وی هدف از این گونه همایش ها (ائتلاف نخبگان علیه تروریسم) را یافتن راه حل مناسب برای مقابله با این بلا، آشنا کردن افکار عمومی با واقعیت های این مساله و چگونگی عبور از سدهای امپریالیسم جهانی و رسانه های صهیونیستی در خلط مفهوم تروریسم، تقسیم بندی های کاذب در زمینه تروریسم با عنوان خوب و بد و نیز یافتن راه حلی برای ایجاد ائتلاف واقعی جهانی علیه تروریسم و تروریست ها و بویژه تروریسم دولتی عنوان کرد.