به گزارش خبرگزاری مهر، ترویج، آموزش و گسترش پژوهش‌های حوزه علوم شناختی یکی از اولویت‌های اصلی ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است.

این ستاد برای آشنایی، جذب اساتید و همچنین دانشجویان نخبه به حوزه علوم و فناوری‌های شناختی اقدام به حمایت از ارائه درس علوم شناختی به صورت واحد درسی اختیاری به دانشجویان رشته‌های مرتبط در دانشگاه‌های برتر کشور کرده است.

هدف از ارائه این دروس، افزایش آشنایی دانشجویان با علوم اعصاب و شناختی است. در این راستا ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی به منظور پشتیبانی از مدرسان این دوره حمایت‌های زیر را انجام می‌دهد؛

* در مراحل نخست این درس می‌تواند در یک دانشگاه بعنوان دانشگاه میزبان ارائه و دانشجویان بقیه دانشگاه‌ها بصورت مهمان شرکت کنند.

* ارائه واحد درسی در بهمن ماه و مهر ماه هر سال تحصیلی خواهد بود.

* عنوان درس با توجه به ماهیت رشته‌های هدف متفاوت خواهد بود.

عناوین دروس با توجه به هر رشته عبارتند از: رشته‌های روانشناسی، درس روانشناسی شناختی، رشته‌های پزشکی، آشنایی با مبانی علوم شناختی و رشته‌های مهندسی و فنی، آشنایی با مبانی علوم شناختی و مدلسازی شناختی.