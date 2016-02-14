۷۸ درصداعتبارات سفر ریاست جمهوری به استان همدان تخصیص یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشاری ظهر یکشنبه در کمیته برنامه ریزی شهرستان همدان بابیان اینکه جمع اعتبارات تخصیص یافته به استان همدان ۵۰ درصد بوده است، بیان کرد: اعتبارات تخصیص یافته شهرستان همدان ۲۹ درصد بوده است.

وی بابیان اینکه تخصیص پروژه های ملی در سراسر کشور بالای ۵۰ درصد بوده است، بیان داشت: دستگاه ها باید پیگیری های ویژه داشته باشند که حداکثر سهم استان وصول شود.

معاون برنامه ریزی وعمرانی فرماندار همدان بابیان اینکه در تخصیص پروژه های سفر ریاست جمهوری به استان از ۳۲۱میلیارد تومان ۲۵۰ میلیارد تومان وصول شده است، ادامه داد: ۷۸ درصد از نقدینگی این مصوبات وارد شده است.

افشاری بابیان اینکه ۴۰ میلیارد و ۷۰۰میلیون تومان برای توسعه پروژه آبرسانی، ۲ و نیم میلیارد تومان برای عملیات آب خاک و مشکلات کشاورزان و یک و نیم میلیارد تومان برای عملیات آبخیز داری به استان همدان اختصاص داده شده است، بیان کرد: در حال پیگری اعتبارات اختصاص یافته شهرستان همدان هستیم.

وی بابیان اینکه در اعتبارات عمرانی، دولت از منابعی که در اختیار آن قرار گرفته تخصیص های خوبی در اختیار دستگاه ها قرار خواهد داد، گفت: با توجه به پیگیری های استاندار همدان برای تخصیص اعتبارات عمرانی، سال خوبی را شاهد خواهیم بود.

معاون برنامه ریزی وعمرانی فرماندار همدان بابیان اینکه در جمهوری اسلامی هر دو سال یکبار یک انتخابات انجام می شود که برای برگزاری آن به تجهیزات و امکانات نیازمندیم، عنوان کرد: مجلس شورای اسلامی قانونی را مصوب کرده که امکانات دولت برای برگزاری بهتر انتخابات در اختیار فرمانداری ها و استانداری ها قرار گیرد.

افشاری بابیان اینکه در این زمینه ۱۲۳ دستگاه استانی و شهرستانی همکاری کرده اند، ادامه داد:حتی دستگاه دیوان محاسبات که خارج از قوه مجریه بوده نیز خودروهای خود را برای انتخابات ۷اسفند آماده کرده اند.

وی بابیان اینکه سه دستگاه از همکاری خودداری کرده اند، بیان داشت: از این سه دستگاه درخواست همکاری خواهیم کرد تا در اجرای فرایند انتخابات دچار مشکل نشویم.

معاون برنامه ریزی و عمرانی فرماندار همدان بابیان اینکه طبق پیش بینی های هواشناسی ممکن است در روز انتخابات بارش داشته باشیم، عنوان کرد: دستگاه های شهرداری و راه و شهرسازی باید اکیپ های خود را برای بازگشایی راه ها آماده کنند.

افشاری بابیان اینکه از ۲۵ فرایند انتخابات ۲۳ مورد الکترونیکی انجام خواهد شد، بیان کرد: شرکت مخابرات تلاش های زیادی در این زمینه انجام داده است.

وی در پایان به مشکل ساختمان آموزش وپرورش ناحیه ۲ همدان نیز اشاره کرد و گفت: بودجه شهرستان کفاف نوسازی ساختمان آموزش و پرورش ناحیه ۲ را نمی دهد و علت آن بودجه کم این استان است.

معاون برنامه ریزی و عمرانی فرماندار همدان بیان داشت: آموزش و پرورش ناحیه ۲ می تواند برای حل مشکل این ساختمان، آن را از منابع متمرکز وزارت خانه پیگیری کند.