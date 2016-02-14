به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدکاظم بهرامی پیش از ظهر امروز در سازمان قضایی نیروهای مسلح استان البرز با اشاره به راهپیمایی عظیم و باشکوه ملت همیشه در صحنه ایران در روز ۲۲ بهمن اظهار کرد: حضور گسترده و یکپارچگی ملت، حیرت و بهت جهانیان را برانگیخت.

وی افزود: در واقع راهپیمایی ۲۲ بهمن و حضور پر شور مردم، مشت محکمی بر دهان یاوه گویان و استکبار جهانی بود و بار دیگر اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران را به جهانیان ثابت کرد.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در ادامه سخنان خود با تاکید بر رعایت حقوق افراد در جامعه اسلامی عنوان کرد: رعایت حق و حقوق یکی از نشانه های وجود عدالت در جامعه اسلامی است که باید به این مهم به صورت ویژه توجه شود.

بهرامی با اشاره به اینکه رعایت حقوق و عدالت اجتماعی، عزت در دین را به وجود می آورد، ادامه داد: در صورت عدم توجه به این امر، وحدت در جامعه از بین می رود.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در ادامه سخنان خود بر پیشگیری از وقوع جرم تاکید کرد و یادآور شد: در تمامی موارد پیشگیری بهتر از درمان است و باید در حوزه قضایی نیز این شعار مورد توجه ویژه قرار گیرد تا بتوان از بسیاری از ناهنجاری های جامعه کاست.

وی بر انجام برنامه ریزی دقیق در این حوزه تاکید کرد و گفت: آموزش خانواده ها و جوانان یکی از مباحث مهم در حوزه پیشگیری از جرایم است تا خانواده ها ضمن آگاه سازی فرزندان خود نسبت به بزه و ناهنجاری های جامعه، آنها را در مسیرهایی اسلامی و ولایی سوق دهند.

وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اینکه در حال حاضر تعداد زیادی از جوانان این مرز و بوم در کسوت سرباز مشغول به خدمت جمهوری اسلامی هستند، اعلام کرد: این افراد به عنوان جوانان جامعه امروزی نیازمند توجه و حمایت هستند که مسئولان باید این مهم را مورد توجه قرار دهند.