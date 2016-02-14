۲۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۳:۴۷

مدیر کل فرهنگی و اجتماعی استانداری خوزستان:

اعتماد عمومی مهمترین سرمایه اجتماعی جامعه سلامت است

اهواز ـ مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان گفت: مهمترین سرمایه کادر درمان در حوزه کلان اجتماعی اعتمادی است که مردم به آنها دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد شریف مخمل زاده ظهر امروز شنبه در آیین تجلیل از پرستاران به مناسبت روز پرستار در تالار شهدای دانشگاه علوم پزشکی اهواز اظهار کرد: اعتماد به دارندگان مشاغل مختلف در حوزه سرمایه اجتماعی کلان مهمترین مؤلفه ای است که می توان سرمایه اجتماعی گروه های کلان را با آن سنجید.

وی افزود: اعتماد عمومی که مردم به جامعه پزشکی دارند مهمترین سرمایه اجتماعی آنها در حوزه سرمایه اجتماعی کلان است.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان تصریح کرد: بر اساس یک تحقیق پیمایشی در تهران که در سال ۹۳ انجام شد بیشترین میزان سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به بیمارستان های خصوصی تعلق گرفت.

شریف مخمل زاده اضافه کرد: پرستاران و پزشکان جزو اقشار و مشاغلی هستند که مردم هنوز به آنها اعتماد دارند و حساسیتی که نسبت به ارتقای اعتماد عمومی از جانب مدیران علوم پزشکی اهواز وجود دارد، مهم و لازم است.

وی با اشاره به تغییر جهت مطالبات صنفی جامعه پرستاری عنوان کرد: آسیب خروج از دایره فعالیت صنفی و حرفه ای در مرحله اول به خود آن صنف می رسد.

