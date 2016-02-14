برنامه‌ بنیاد ملی نخبگان برای حمایت از لیسانسه ها

به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری در مراسم تقدیر از نفرات برتر المپیاد علمی دانشجویی و کنکور سراسری سال ۹۴ افزود: این برنامه های حمایتی همچنین می تواند فرهنگ عمومی را تغییر دهد چرا که نشان می دهد به فرد اهمیت داده می شود نه به جیب فرد.

وی گفت: کشور ما دارای ۴ میلیون دانشجو است و بیش از ۳۲ میلیون جوان دارد که این به معنی نیروی انسانی فوق العاده بالا است. بارها گفته ام که تعداد مهندسان فارغ التحصیلان کشور ما معادل تعداد مهندسان آمریکا است.

ستاری افزود: ما وقتی از اقتصاد دانش بنیان صحبت می کنیم حرف از اقتصاد مبتنی بر منابع نیست، چرا که نیروی انسانی منبع اصلی این اقتصاد است و در این صورت است که دانشگاه ها محور توسعه می شوند.

وی یادآور شد: اکنون دانشگاهها محور توسعه نیستند و ارتباط صنعت و دانشگاه برقرار نیست. چرا که صنعت هم باید به صورت دقیق تعریف شود. صنعت به معنای کارخانه داری نیست. صنعت این نیست که یک کارخانه را یکجا از خارج بیاوریم. صنعت مخصوص کشوری است که می خواهد ماشین سازی کند و نوآوری داشته باشد نه اینکه نفت بفروشد و چیزی را وارد کند.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور افزود: صنعت واقعی مبتنی بر دانش این است که صنعت اطراف دانشگاه باشد و رصد کند که چه افراد نوآور و ویژه ای از آن خارج می شوند و سریع آنها را جذب کنند.

وی با اشاره به رشد شرکت های دانش بنیان در کشور گفت: در حال حاضر مدیرعامل های زیر ۳۰ سال که توانسته اند کارهای مهمی را انجام دهند زیاد شده است و یک نمونه اش یک شرکت ۵۰۰ میلیون دلاری است که به تازگی کار خود را آغاز کرده است.

ستاری به دانشجویان توصیه کرد: در قید و بند رشته های قدیم نباشید و به استخدام دولتی به عنوان شغل آینده نگاه نکنید. جهت گیری آینده علم در دنیا تغییر کرده است و این رشته های بین رشته ای هستند که می توانند حرفی برای گفتن داشته باشید.

وی افزود: در حال حاضر اینکه در نانو ششم هستیم و در بیوتکنولوژی در رده های ۱۲ یا ۱۰ هستیم نشان از این تغییرات در جهت دهی علم است.

رئیس بنیاد ملی نخبگان یادآور شد: حال که نگاه خارجی ها به ما عوض شده است و هفته ای حداقل ۵ هیات خارجی به ایران می آید باید ثابت کنیم که این نیروی انسانی فوق العاده ماست که می تواند منشاء تحول باشد نه نفت.