نمی توان نقش پرستاران را نادیده گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در یادداشت تلگرامی دکتر سیدحسن هاشمی آمده است: در لباس خدمت، گویا روزها و لحظهها به سرعت برق از کنارت میگذرند و میآموزند که عمر کوتاهتر از گنجایش باور توست و آن چه میماند، خاطرهای از انسانهاست؛ که برخیشان سالها با تو همراهند و بعضیشان شاید فقط لحظهای.
طی سفر به بیش از ۳۰۰ شهر و گفتگو با همکاران در مراکز بهداشتی و درمانی، مگر میتوان درد دلهای پزشک، پرستار، ماما و... را از یاد برد؟ و با پرستاران شلوغترین بیمارستان پایتخت تا دورترین نقطه مرزی سراوان حرف زد و بیتفاوت از کنار دغدغه آنها گذشت؟ چگونه میتوان نقش پرستاران بخش مراقبتهای ویژه، هنگام مراقبت از مریضهای بد حال و چشمهای خسته انتهای شب اورژانس و بخش اعصاب و روان و سوختگی و... را نادیده گرفت. چشم پزشک هم که باشی؛ انگار قبل از کلام، برق چشمان افراد با تو حرف میزنند.
از زمان قبول مسئولیت سلامت مردم، به همکاری با پرستاران سختکوش افتخار کردهام و البته لمس کمبودها و مشاهده تلاش طاقت فرسایشان، موجب شده لحظهای از تلاش برای بهبود شرایط فروگذار نکنم. پس چگونه میتوان باور کرد که به عنوان یک همکار و طی این دو سال؛ دست روی دست گذاشته و تنها نظارهگر رنج و تلاش همکارانم بودهام.
قبول دارم. کمبودها فراوان است، حقوق کافی نیست؛ فشار کار زیاد است، قراردادیها در انتظار استخداماند و هزار و یک مطالبه و مشکل دیگر... اما اکنون که روز شماست، بار دیگر تأکید میکنم که با شما و خواستههایتان بیگانه نیستم.
در این میان و با توجه به بدهی ۸۰۰۰ میلیاردی آغاز کار، تلاش برای در نظر گرفتن سختی کار، پرداخت کارانههای معوق دو ساله، افزایش کارانه از حداقل ۱.۷ تا ۲.۵ برابر، بکارگیری ۱۶ هزار پرستار در طرح تحول نظام سلامت و تلاش مضاعف برای گذر از تنگنای عدم مجوز جذب و... تنها نمونههایی از پیگیری برای رفع مشکلات حوزه پرستاری بوده است. حال آنکه هشت ماه است بیمهها مطالبات ما را پرداخت نکردهاند و اعتبارات دولتی نیز تخصیص کامل نیافته است. علیرغم این، همچنان آرزوهای فراوانی برای جامعه پرستاری دارم؛ از پیشرفت روزافزون آموزش و ارتقای منزلت این حرفه تا دستیابی به رضایت مردم، که بالاترین ارزش است.
روزی میرسد که همه ما در جایگاه فعلی نیستیم و شاید در سالهای آینده که مذاکرات دولت منتشر میشود، با شنیدن چانه زنیها و کوشش برای تحقق خواستههای پرستاران به این باور برسید که در حد توان و امکانات، کوتاهی نشده است.
امیدوارم در سالروز ولادت حضرت زینب (س)، پرستاران عزیز با همدلی و همراهی، آینده درخشانی برای این حرفه سپید و مقدس رقم بزنند.
