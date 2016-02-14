تسهیلات نظام وظیفه برای دانش آموختگان فناور اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز کرمی، مشاور رئیس بنیاد ملی نخبگان با اشاره به تصویب «شيوه‌نامه بهره‎مندی دانش‌آموختگان برتر فناور از تسهیلات خدمت نظام وظیفه تخصصی» گفت: این شیوه‌نامه مشتمل بر یک مقدمه، هفت ماده و شانزده تبصره، با هدف پشتیبانی از فعالیت‌های نوآورانه دانش‎آموختگان برتر دانشگاهی و نیز حمایت از نهادهای فناورانه، دانش‌آموختگان برتر فناور، به تصویب رئیس بنیاد ملّی نخبگان رسیده و طبق شرایط مندرج در آن مشمولان می توانند از تسهیلات خدمت نظام وظیفه تخصصی بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به شرایط مشمولان استفاده از این تسهیلات بیان کرد: چنانچه دانش‌آموخته دانشگاهی در هريک از مقاطع كارشناسی، كارشناسی ارشد يا دكتری تخصصی در یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان به فعالیت مشغول باشد، براساس مفاد شیوه‌نامه، می توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

کرمی، درباره فرآیند اعطای تسهیلات به مشمولان گفت: شرکت دانش‌بنیان بر اساس سهمیه تخصیص‌یافته از سوی امور شرکت‌ها و مطابق شرایط شیوه‌نامه، افراد متقاضی را به امور شركت‌ها معرفی و فرد متقاضی، اطلاعات خود را در سامانه ثریا (سامانه اطلاعاتی بنياد به نشانی http://soraya.bmn.ir ) بارگذاری می‌کند. پس از راستي‌آزمایی اطلاعات و ارزيابی و محاسبه امتياز متقاضيان، برگزیدگان نهایی به ستاد کل نیروهای مسلح معرفی می‌شوند.

وی ادامه داد: مشمولان با معرفی بنياد ملی نخبگان، دورة خدمت نظام‌وظيفه خود را، مشتمل‌بر «دوره آموزش نظامی» و «اجرای طرحی پژوهشی، فناورانه، فرهنگی يا مشابه‌آن»، طی و كارت پايان خدمت دريافت می كنند و موضوع و مكان اجرای طرح‌ها بر اساس تشخيص ستادكل نيروهای مسلح تعيين می شود.

کرمی تاکید کرد: زمان دوره خدمت نظام‌وظيفه تخصصی حداقل برابر با نيمی از دوره رسمی نظام‌وظيفه ساير مشمولان هم‌تراز است كه براساس مدت زمان اجرای طرح تعيين می شود و پرداخت حقوق دوره نظام‌وظيفه تخصصی، مطابق مقررات ستادكل نيروهای مسلح صورت می پذيرد.