برخورد قانونی با مراکز آموزش مهارتی غیرمجاز در همدان/ثبت۴۱۸بازرسی

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مهرابی ظهر یک شنبه در نشست با اصحاب رسانه با بیان اینکه جهان تا کنون سه انقلاب صنعتی را پشت سر گذاشته و در اواسط انقلاب چهارم هستیم، گفت: این مهم، دولت ها و اقتصاد کشورها را تحت تاثیر قرار می دهد و تفاوت آن سه انقلاب گذشته با انقلاب پیش رو در خلاقیت، سرعت و نوآوری است.

وی با تاکید براینکه در این میان نقش نیروی انسانی به عنوان کلید توسعه پایدار خود نمایی می کند، عنوان کرد: نیروی انسانی باید با شایستگی های خود بهره وری را افزایش دهد چراکه امروزه برخی مشاغل نیازمند نیروی انسانی برای هم گامی با تکنولوژی های جدید حذف شده اند.

وی با اشاره به اینکه فقط کشورهایی که آماده این تغییرند موفق تر خواهند بود و در این بین توجه به توسعه نیروی انسانی از ضرورت ها است، افزود: در کشورهای توسعه یافته استفاده از تکنولوژی در سبد اقتصادی آن ها محسوب می شود که این امر می تواند برای کشورایران نیز با حمایت بخش خصوصی در حوزه مهارت آموزی محقق شود.

مهرابی همچنین در ادامه با بیان اینکه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با هدف کشف استعدادهای ملی جوانان و شکوفایی استعدادها و شناسایی نخبگان و معرفی توانمندان حوزه های مختلف به صنایع و بنگاه های اقتصادی همچنین ترویج مهارت آموزی و ارتقا استانداردهای مهارتی نسبت به برگزاری مسابقات کشوری اقدام می کند، عنوان کرد: برگزیدگان مسابقات استانی به مرحله کشوری اعزام شدند.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان همچنین در ادامه عنوان کرد: امسال ۱۱۵نفر از شرکت کنندگان در مسابقات فنی و حرفه ای همدان به مرحله استانی راه یافتند و بعد از اردوهای ۵ماهه، ۱۴نفر در قالب ۱۲تیم به شهرستان کرج اعزام شدند.

مهرابی با طرح این موضوع که رشته های سی ان سی، راه کارهای نرم افزار، طراحی فضای سبز، تاسیسات الکتریکی، تهویه، کاشی کاری و لوله کشی در حوزه مسابقات جهانی حائز مقام شده اند، عنوان کرد: این مسابقات با حضور ناظران جهانی سازمان مهارت فنی و حرفه ای و نماینده روسیه برگزار شد.

وی با بیان اینکه جوانان با کسب سه مدال طلا در رشته آجرچینی، کاشی کاری و نرم افزار برای استان همدان افتخار آفرینی کرده اند، عنوان کرد: استان همدان از استان های خراسان، آذربایجان و فارس عبور کرد و به عنوان استان برتر مسابقات کشوری معرفی شد.

وی همچنین در ادامه عنوان کرد: برنامه ریزی خوبی از ناحیه اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان صورت گرفته و با استفاده از ظرفیت دولت و بخش خصوصی حجم مهارت های آموزشی تغییر یافته است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان با اشاره به اینکه چهارمین بازار رزن در رشته عروسک دوزی نیز در این شهرستان افتتاح شد، عنوان کرد: پیشنهادات برای ایجاد ۵۰رشته آموزشگاهی ارائه و در۱۰ماه گذشته ۴ محل به مکان های فنی و حرفه ای شهرستان کبودراهنگ اضافه شد.

وی در ادامه عنوان کرد: تمام امور شهرستان ها اعم از برگزاری آموزش ها، مشاغل خانگی و تسهیلات اشتغال زایی به مرکز فنی و حرفه ای شهرستان تفویض اختیار شد.

وی همچنین با طرح این موضوع که مرکز فنی و حرفه ای استان همدان از بعد ایجاد مشاغل خانگی و تولیدی ۱۳۴ روستا را تحت پوشش خود قرار می دهد، عنوان کرد: تاکنون ۷۶ صنعت دراستان همدان رصد و ۱۹ تفاهم نامه با دستگاه های اجرایی و غیر اجرایی منعقد شده که در حوزه شناسایی مشاغل جدید ۱۲۴ استاندارد ایجاد و ۱۱۴ استاندارد بازنگری شده و ۱۹ مورد شغل جدید ایجاد شده است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان همچنین با بیان اینکه پروژه مرکز فنی و حرفه ای همدان نیز در حال ساخت است، مطرح کرد: در مرکز آموزشی فنی و حرفه ای استان همدان ۴۴۷ حرفه مربوط به بخش دولتی و ۱۲۳حرفه مربوط به بخش خصوصی آموزش داده می شود و ۱۲۶ آموزشگاه مربوط به بخش خصوصی نیز فعال است.

مهرابی با بیان اینکه عنوان کرد: ۴۱۸مورد بازرسی از مراکز فنی و حرفه ای استان همدان انجام و ۳۴ مرکز غیرمجاز آموزش فنی و حرفه ای شناسایی شده است.