اکران ۲فیلم در جشنواره فجر/«ابد و یک روز» به اصفهان رسید

حسینعلی آقاییان زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اکران فیلم‌های آخرین روز از جشنواره فجر در اصفهان اظهار داشت: بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، امروز دو فیلم «ابد و یک روز» به کارگرادانی سعید روستایی و «اژدها وارد می‌شود» به کارگردانی مانی حقیقی در سه سانس و در دو سینمای سپاهان و ساحل اکران می‌شود.

وی افزود: در سینما سپاهان از ساعت ۱۶ فیلم «ابد و یک روز»، ساعت ۱۸ فیلم «اژها وارد می شود» و ساعت ۲۰ بار دیگر «ابد و یک روز» اکران می شود.

معاون سینمایی اداره کل فرهنگ اصفهان تاکید کرد: همچنین در سینما ساحل از ساعت ۱۶ فیلم «اژدها وارد می‌شود»، ساعت ۱۸ فیلم «ابد و یک روز» و ساعت ۲۰ نیز بار دیگر فیلم «اژدها وارد می شود» به روی پرده می‌رود.

وی اضفه کرد: امروز در سالن سینمایی مجتمع فرهنگی فرشچیان فیلمی اکران نمی‌شود.

آقاییان زاده با بیان اینکه استقبال از فیلم‌های بادیگارد، لانتوری و بارکد در اصفهان بسیار خوب بود، ابراز داشت: همزمان با سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر تهران در اصفهان نیز فیلم‌های جشنواره فجر از ۱۶ لغایت ۲۵ بهمن ماه در سینما سپاهان و سینما و در سالن سینمایی مجتمع فرهنگی هنری استاد فرشچیان اکران شد.