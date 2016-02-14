اروپای شرقی در جبهه مخالف با آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری آلمان در یادداشتی آورده است: در حالیکه « آنگلا مرکل » صدراعظم آلمان در سفر اخیر خود به ترکیه از مقامات این کشور خواست تا به درخواست های اتحادیه اروپا جامه عمل پوشانده و به کنترل بیشتر مرزهای خود بپردازد، اما این موضوع با اختلاف نظرهایی در بخش شرقی اروپا روبرو شده است.

سیاستمداران اروپای شرقی با انتقاد از مواضع آلمان در این باره خاطر نشان کردند: برلین همچنان اصرار دارد که سکان هدایت اروپایی را در دست داشته باشد و این با خواست های ما تناقض دارد.

چک ، اسلواکی و بلغارستان با اعزام نیروهای پلیس به کشورهای بالکان قدمی در راستای ممانعت از ورود سیل پناهجویان به اروپا برداشتند.

این در حالی است که این امر نیز با مخالفت هایی روبرو شد، گرچه این اعتراض ها دولتمردان اروپایی را متقاعد نمی کند.

برخی با بیان اینکه اروپا نیازمند برخورداری از سیاستهای جدید تدافعی است، اظهار داشتند: اتحادیه اروپا باید راهکاری فراتر از آنچه در نظر گرفته برای مقابله با بحران پناهجویان در پیش بگیرد.