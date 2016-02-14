دانشجویان استعداد برتر شاهد و ایثارگر حمایت می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید حسن موذنی امروز در مراسم تقدیر از نفرات برتر المپیاد علمی دانشجویی و کنکور سراسری سال ۹۴ افزود: برنامه های متفاوتی در ستاد برنامه ریزی شاهد و ایثارگر و شورای طرح و برنامه ریزی شاهد و ایثارگر برای دانشجویان این گروه وجود دارد.

وی افزود: در حال حاضر ۱۷۱ هزار دانشجوی شاهد و ایثارگر داریم که بسیاری از آنها بدون نیاز به سهمیه در رده های بالای تحصیلی قرار دارند.

وی گفت: در آزمون سراسری رتبه های ۵ و ۶ کشوری را دو نفر بدون استفاده از سهمیه کسب کرده اند و جدا از برابری با فرزندان شاهد و ایثارگر، از سایر دانش آموزان و دانشجویان نیز بالاتر ایستاده اند.

موذنی یادآور شد: متاسفانه ظلمی به این دانشجویان می شود و بحثی که در رابطه سهمیه مطرح می شود، واقع گرایانه نیست

وی با اشاره به برنامه های حوزه ستاد شاهد و ایثارگر برای دانشجویان گفت: ایجاد فرصت های آموزشی و تربیتی متناسب با جامعه هدف، اتخاذ روش های کارآمد برای تقویت بنیه دانشجویان شاهد و ایثارگر، استعدادیابی و حمایت از استعدادهای برتر این حوزه از جمله برنامه های ما است.

معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران افزود: تقویت برنامه های مشاوره و بهداشت روان و استفاده از حداکثر برنامه های مشاوره، بهره مندی از وصیت نامه شهدا به عنوان ذخایر معنوی، هدایت تحصیلی و ارتقاء کیفیت حوزه های آموزشی و پژوهشی از دیگر برنامه های این حوزه است.

معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران از تغییر اساسنامه طرح شاهد خبر داد و گفت: با این تغییرات می توانیم تمامی افراد این حوزه را تحت پوشش بگیریم.