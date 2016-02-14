مدیرکل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس تحلیل آخرین نقشههای هواشناسی، طی سه روز آینده در نیمه شمالی و غربی کشور جو نسبتا پایدار خواهد بود که پیامد آن افزایش آلایندههای جوی و کاهش کیفیت هوا در شهرهای صنعتی پر جمعیت است.
احد وظیفه توصیه کرد: افراد سالمند، کودکان و بیماران تنفسی و قلبی از تردد غیرضروری در سطح شهر خودداری کنند.
وی افزود در این شرایط کاهش ترافیک نقش موثری در جلوگیری از افزایش غلظت آلایندههای جوی دارد.
به گفته وظیفه از فردا با شکلگیری موج تراز میانی از شمال شرق کشور و نفوذ تدریجی آن به مناطق مرکزی و شرقی، روز دوشنبه در ارتفاعات مرکزی البرز و روز سهشنبه در برخی نواحی شرقی و مرکزی دامنههای البرز و زاگرس در استانهای کرمان و شمال و شرق فارس بارش پراکنده برف و باران قابل پیشبینی است.
هوای تهران امروز کمی ابری تا نیمه ابری و در پارهای نقاط غبار محلی پیشبینی میشود و بیشترین و کمترین دمای هوای پایتخت ۱۲ و ۳ درجه سانتیگراد اعلام شده است.
