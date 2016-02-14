۲۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۰۰

با معرفی تیم های برتر؛

مسابقات لیگ والیبال بانوان کارگر خراسان رضوی پایان یافت

مشهد- مسابقات استانی لیگ والیبال بانوان کارگر خراسان رضوی با عنوان جام فجر با معرفی نفرات برگزیده در مشهد پایان یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تربیت بدنی کارگران خراسان رضوی این رقابت ها که به مدت یک هفته و با حضور ۲۴۰ ورزشکار و در قالب ۲۰ تیم برگزار شد شامگاه شنبه با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.

مدیر اجتماعی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی در این رابطه اظهار داشت: این مسابقات با حضور۲۴۰ ورزشکار در قالب ۲۰ تیم  برگزار شد.

عباس رکنی افزود: این مسابقات به مدت یک هفته در سالن ورزشی مجموعه کارگران استان برگزار شد که تیم های شرکت کننده در چهار گروه پنج تیمی در دوره مقدماتی به صورت دوره ای با یکدیگر به رقابت پرداختند.

وی ادامه داد: در این رقابت ها از هر گروه دو تیم به مرحله بعدی راه یافتند و در مجموع  پس از ۴۸ بازی تیم «نفت خراسان» به مربیگری سمیه خردمند به مقام اول دست یافت و بر سکوی قهرمانی این رقابت ها ایستاد.

وی افزود: تیم «خانه ورزش» نیز به مربیگری معصومه سیدی  در این رقابت ها دوم شد و تیم آب منطقه ای به مربیگری فرشته رسول زاده توانست به مقام سوم این مسابقات دست یابد و تیم پانزده خرداد نیز به مربیگری نیلوفر جغتایی چهارم شد .

شایان ذکر است در مراسم اختتامیه با اهدا حکم قهرمانی، جوایز و تندیس زیبایی که یادآور حماسه شهدای جامعه کارگری در جریان هشت سال دفاع مقدس بود از تیم های برتر تجلیل شد .

