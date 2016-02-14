شاخص بورس ۱۱۵ واحد رشد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس و اوراق بهادار تهران در جریان معاملات امروز یک شنبه بازار سرمایه با ۱۱۵ واحد افزایش به رقم ۷۶ هزار و ۷۰۹ واحد رسید.

در حالی که امروز نیز احتمال می رفت در ادامه روند منفی بازار طی دو روز کاری گذشته، شاخص‌ها منفی باشد اما خبر حضور وزیر اقتصاد و بازدید وی از سازمان بورس به شایعات درباره برکناری محمد فطانت از ریاست این سازمان پایان داد و منجر به مثبت شدن ۱۱۵ واحدی شاخص کل شد.

شاخص کل هم‌وزن با ۵۱ واحد افت به عدد ۱۲ هزار و ۶۴۸ واحد رسید. شاخص سهام آزاد شناور اما با کاهش ۷۳ واحدی عدد ۸۵ هزار و ۷۲۱ واحد را برای خود ثبت کرد.

امروز همچنین شاخص بازار اول در حالی با کاهش ۷۶ واحدی عدد ۵۳ هزار و ۲۸۷ واحد را به نمایش گذاشت که شاخص بازار دوم با رشد ۱۱۵۶ واحد به عدد ۱۷۰ هزار و ۱۰۹ واحد دست یافت.

امروز همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) با ۷ واحد افت عدد ۷۹۹ واحد را تجربه کرد.

ارزش کل معاملات امروز بورس تهران به بیش از ۴۱۳ میلیارد تومان بالغ شد که ناشی از دست به دست شدن بیش از یک میلیارد و ۷۱۲ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی ۱۱۱ هزار و ۶۰۸ نوبت داد و ستد بود.