به گزارش خبرنگار مهر، عباس حسین پناهی امروز یکشنبه در نشستی با خبرنگاران رسانه های گروهی کردستان که در دفتر خبرگزاری فارس استان تشکیل شد، ضمن قدردانی از حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن، گفت: کردستانی ها با حضور خود نشان دادند همچنان بعد از ۳۷ سال به دنبال آرمان های نظام اسلامی و همواره پاسدار ارزش های انقلاب واسلام هستند.

وی با بیان اینکه اصولگرایی حزب نیست بلکه جریان ارزشی است، عنوان کرد: ما دست هر فردی را که به دنبال حفظ ارزش های اسلام و انقلاب است به گرمی می فشاریم.

دبیر جمعیت نیروهای انقلاب اسلامی کردستان با بیان اینکه ارائه راهکار و برنامه و انتقاد سازنده از وظایف و رسالت های احزاب است، بیان کرد: جریان اصولگرایی دنبال تخریب کسی نیست و رعایت اخلاق سرمشق اصلی این جریان است.

حسین‌پناهی ادامه داد: احزاب در آستانه انتخابات فعالیتشان بیشتر می شود چراکه در این زمان احساس مسئولیتی زیادتری نسبت به مواقع دیگر می کنند.

وی از دیگر اهداف احزاب را جذب مشارکت حداکثری مردم در انتخابات خواند و گفت: کردستان در بسیاری از حوزه ها نسبت به سایر استان های کشور دچار عقب‌ماندگی شده است و بنابراین نیاز به وجود افرادی به عنوان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی دارد که درصدد توسعه استان باشد.

وی عنوان کرد: در سال ۸۸ نرخ بیکاری در کردستان ۲۰ درصد و اکنون به گفته مسئولان استان به بیش از ۳۵ درصد رسیده است.

دبیر جمعیت نیروهای انقلاب اسلامی کردستان از مسئولان استان گلایه کرد و افزود: سه سال از عمر دولت یازدهم می گذرد ولی هنوز شاهد اجرای برنامه شاخصی در راستای رفع معضل بیکاری در استان نبوده‌ایم.

حسین پناهی بیان کرد: شادی و نشاط در مردم استان ایجاد نمی‌شود مگر اینکه مشکل بیکاری و اقتصادی استان برطرف نشود.

وی اظهارداشت: امروز مردم استان به فردی به عنوان نماینده خود در مجلس شورای اسلامی نیازمندند که نسبت به مسائل اقتصادی تخصص داشته باشد تا بتواند گره‌‌های مشکلات اقتصادی استان را بازکند.

وی بیان کرد: افرادی بودند که زمانی خود را اصولگرا معرفی کردند و امروز اعلام می کنند که اصولگرا نیستند و این گونه اشخاص خطرناک و غیرقابل اعتماد هستند چراکه به خاطر نفع شخصی راه را گم کردند.

دبیر جمعیت نیروهای انقلاب اسلامی کردستان یکی از وظایف احزاب را آگاهی بخشی به مردم و معرفی افراد اصولگرا و اصلاح طلب واقعی خواند و بیان کرد: کاندیدای اصولگرا و اصلاح‌طلب واقعی به دنبال نفع شخصی خود نیست بلکه اشتغالزایی و رفع بیکاری و مشکلات مردم مدنظر اواست.

حسین‌پناهی بیان کرد: نبود اتحاد و همدلی بین نمایندگان کردستان در دوره نهم ضربات زیادی را به استان وارد کرد و متاسفانه احزاب هم در این راستا کم‌کاری هایی داشتند.

وی عنوان کرد: بزرگترین ضعف ما در استان این است که در مسائل مهم و اساسی هم چون اشتغالزایی و رفع بیکاری احزاب موجود در استان بایکدیگر متحد و هماهنگ نمی ‌شوند.