پرستاران نمونه استان کرمانشاه مورد تجلیل قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل از پرستاران استان کرمانشاه پیش از ظهر امروز یکشنبه همزمان با سالروز ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار برگزار شد.

در این مراسم که در سالن اجتماعات بیمارستان طالقانی شهر کرمانشاه و با حضور مسئولان دانشگاه علوم پزشکی و جامعه پزشکی استان برگزار شد پرستاران نمونه مورد تجلیل قرار گرفتند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در این مراسم با بیان ارزشمندی های کار پرستاران، بر قدردانی از زحمات جامعه پرستاری تاکید کرد.

دکتر حسین کریم افزود: پرستاران، تلاشگران عرصه بهداشت و تمامی اعضای جامعه پزشکی نقش مهمی در سلامتی مردم بر عهده دارند که باید قدردان تلاش های آنها باشیم.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای بهبود وضعیت پرستاران و حقوق و مزایای آن، خاطر نشان کرد: خدمات پرستاران در طرح تحول نظام سلامت به خوبی مورد توجه قرار گرفته است.

گفتنی است، در این مراسم علاوه بر پرستاران نمونه استان از دیگر تلاشگران عرصه سلامت و بهداشت نیز تجلیل شد.