۱۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در بروجرد کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا دلیری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای مبارزه با كالای قاچاق و در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر دپوی سوخت قاچاق در یک گاراژ در سطح شهرستان بروجرد، شناسایی و پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور كار مأموران آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: مأموران آگاهی با كارهای اطلاعاتی و هماهنگی مقام قضائی اعضای باندی سه نفره را در بروجرد شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه آنها را دستگیر كردند.

فرمانده انتظامی بروجرد ادامه داد: ماموران در بازرسی از پنج کامیون در محل دپوی نفت سفید، مقدار ۱۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق را كشف و ضبط كردند.

سرهنگ دلیری افزود: متهمان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.