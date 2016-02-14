امین مقومی در گفت‌وگو با مهر، اظهار داشت: در راستای اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، آزمون ورود به حرفه مهندسان و کاردان‌های فنی ساختمان برای متقاضیان اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته‌های عمران، معماری، مکانیک، شهرسازی، برق، نقشه‌برداری و ترافیک، همزمان با سراسر کشور در روزهای ۲۹ و ۳۰ بهمن ماه در دانشگاه قم برگزار می‌شود.

وی با اشاره به تعداد شرکت کنندگان در این آزمون اظهار داشت: در مجموع ۲ هزار و ۶۶۵ نفر در این آزمون ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد ۲ هزار و ۵۹۲ نفر در مقطع کار‌شناسی، ۴۹نفر در مقطع کاردانی و ۲۴ نفر نیز از معماران تجربی حضور دارند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان قم افزود: برای قبول شدگان در این آزمون پس از تکمیل مدارک مورد نیاز، پروانه اشتغال به کار صادر می‌شود و این افراد می‌توانند فعالیت رسمی خود را آغاز کنند.

وی گفت: در رشته عمران ۲ آزمون محاسبه و نظارت برگزار می‌شود و نحوه برگزاری آزمون در رشته معماری نیز به صورت تستی و تشریحی است و علاوه بر آن در رشته‌های عمران و معماری آزمون اجرا نیز برگزار می‌شود.

مقومی ادامه داد: آزمون اجرا و نظارت در رشته‌های عمران و معماری و آزمون رشته‌های نقشه برداری، شهرسازی، ترافیک و آزمون حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان در رشته‌های معماری، شهرسازی، عمران، مکانیک، برق و نقشه برداری در دو نوبت صبح و عصر در روز پنج‌شنبه ۲۹ بهمن‌ماه برگزارخواهد شد.

وی افزود: آزمون طراحی معماری و محاسبات عمران و آزمون رشته‌های تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی و همچنین آزمون معماران تجربی استان قم صبح روز جمعه ۳۰ بهمن همزمان با سراسر کشور در دانشگاه قم برگزار می‌شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان قم، گفت: داوطلبان شرکت در آزمون ورود به حرفه مهندسان می‌توانند کارت ورود به جلسه را با مراجعه به سایت دفتر امور مقررات ملی ساختمان به نشانی اینترنتی www.inbr.ir دریافت کنند.