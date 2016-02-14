  1. استانها
  2. قم
۲۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۴۴

باحضور ۲ هزار و ۶۶۵ داوطلب؛

آزمون ورود به حرفه مهندسان در قم برگزار می‌شود

آزمون ورود به حرفه مهندسان در قم برگزار می‌شود

قم - رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، از برگزاری آزمون‌های ورود به حرفه مهندسان در روزهای ۲۹ و ۳۰ بهمن‌ماه با حضور ۲ هزار و ۶۶۵ داوطلب در قم خبر داد.

امین مقومی در گفت‌وگو با مهر، اظهار داشت: در راستای اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، آزمون ورود به حرفه مهندسان و کاردان‌های فنی ساختمان برای متقاضیان اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته‌های عمران، معماری، مکانیک، شهرسازی، برق، نقشه‌برداری و ترافیک، همزمان با سراسر کشور در روزهای ۲۹ و ۳۰ بهمن ماه در دانشگاه قم برگزار می‌شود.

وی با اشاره به تعداد شرکت کنندگان در این آزمون اظهار داشت: در مجموع ۲ هزار و ۶۶۵ نفر در این آزمون ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد ۲ هزار و ۵۹۲ نفر در مقطع کار‌شناسی، ۴۹نفر در مقطع کاردانی و ۲۴ نفر نیز از معماران تجربی حضور دارند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان قم افزود: برای قبول شدگان در این آزمون پس از تکمیل مدارک مورد نیاز، پروانه اشتغال به کار صادر می‌شود و این افراد می‌توانند فعالیت رسمی خود را آغاز کنند.

 وی گفت: در رشته عمران ۲ آزمون محاسبه و نظارت برگزار می‌شود و نحوه برگزاری آزمون در رشته معماری نیز به صورت تستی و تشریحی است و علاوه بر آن در رشته‌های عمران و معماری آزمون اجرا نیز برگزار می‌شود.

مقومی ادامه داد: آزمون اجرا و نظارت در رشته‌های عمران و معماری و آزمون رشته‌های نقشه برداری، شهرسازی، ترافیک و آزمون حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان در رشته‌های معماری، شهرسازی، عمران، مکانیک، برق و نقشه برداری در دو نوبت صبح و عصر در روز پنج‌شنبه ۲۹ بهمن‌ماه برگزارخواهد شد.

وی افزود: آزمون طراحی معماری و محاسبات عمران و آزمون رشته‌های تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی و همچنین آزمون معماران تجربی استان قم صبح روز جمعه ۳۰ بهمن همزمان با سراسر کشور در دانشگاه قم برگزار می‌شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان قم، گفت: داوطلبان شرکت در آزمون ورود به حرفه مهندسان می‌توانند کارت ورود به جلسه را با مراجعه به سایت دفتر امور مقررات ملی ساختمان به نشانی اینترنتی www.inbr.ir دریافت کنند.

کد مطلب 3052000

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها