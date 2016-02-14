لیست نهایی نیاز به تائید امام جمعه دارد/علم الهدی:دخالت نمی کنم

به گزارش خبرنگار مهر، حامد واعظ زاده خراسانی ظهر یکشنبه در نشست خبری که قرار بود در این نشست فهرست ائتلاف اصولگرایان اعتدالی را اعلام کند به دلیل وجود اختلاف ها در اعلام فهرست شورای اصولگرایان استان این اقدام را به تعویق انداخت.

وی با انتقاد از افرادی که فهرست اصولگرایان را زودتر از موعد مقرر و تایید شده آن رسانه ای کرده اند، تاکید کرد:‌ این فهرست به تایید آیت الله طبسی نماینده مقام معظم رهبری در استان و آیت الله علم الهدی امام جمعه مشهد نرسیده است و به همین دلیل رسانه ای کردن آن اقدامی نادرست بود.

وی با اشاره به اینکه جبهه پیروان رهبری اصلی ترین حزب ائتلاف اصولگرایان است،گفت: با این وجود هیچ یک از نامزدهای جبهه پیروان رهبری در فهرست ائتلاف اصولگرایان استان وجود ندارد.

وی با بیان اینکه جبهه پیروان رهبری امشب کاندیداهای مورد نظر خود را اعلام می کند،افزود: فهرست این جبهه در بستن فهرست ائتلاف بزرگ اصولگرایان اعتدالی اثر داشته و به همین دلیل اعلام فهرست خود را به تعویق انداخته ایم.

وی با تاکید بر اینکه در بین اصولگرایان اختلاف سلیقه وجود دارد اما تفرقه وجود نخواهد داشت، خاطرنشان کرد: اگر فهرست اعلام شده توسط ائتلاف اصولگرایان استان فهرست قطعی و نهایی شود، افرادی که در این فهرست جای نگرفته اند و قصد انصراف ندارند باید تابلوی اصولگرایی را از دست خود زمین گذاشته و به صورت مستقل به میدان رقابت انتخاباتی وارد شوند.

وی با اشاره به اینکه نظر ائتلاف اصولگرایان اعتدالی نظر نماینده مقام معظم رهبری در استان و امام جمعه مشهد است، ادامه داد: اگر این لیست نهایی شود ما نیز تابلو خود را جمع خواهیم کرد.

وی با تاکید بر اینکه در جریان اصولگرایی به روی همه باز است، گفت: جریان اصولگرایی قابل مصادره نیست و متعلق به همه متدینان است و آحاد مردم خود را متعهد به این لیست می دانند.

وی تصریح کرد: جریان اصولگرا ریشه در اندیشه اسلام و انقلاب و امام دارد و همچنان که تاکنون گره های بزرگی از کشور باز کرده است و پرچم کشور را برافراشته نگاه داشته است پس از این هم مشکلات کشور را حل خواهد کرد.

علم الهدی:فهرستی با نظر من تهیه نشده است

در حالی که سخنگوی ائتلاف بزرگ اصولگرایان اعتدالی در نشست امروز با اصحاب رسانه بر این موضوع که لیست شورای ائتلاف اصولگرایان استان به تایید نماینده مقام معظم رهبری در استان و امام جمعه مشهد اصرار ورزید اما آیت الله علم الهدی امام جمعه مشهد صبح امروز در همین راستا اعلام کرد فهرست های انتخاباتی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی همچون فهرست اصولگرایان استان براساس نظر بنده تنظیم نشده است و هیچ گونه دخالتی در آرایش جریانات سیاسی نخواهم داشت.

آيت الله علم الهدی صبح امروز اعلام کرد: در خراسان و در کل کشور مشی من بر نبود دخالت بوده و خواهد بود.