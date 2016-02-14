تعامل کودکان با محیط زیست در «طبیعت ۳۶۰ درجه»

به گزارش خبرنگار مهر، آنچه در مدرسه طبیعت اتفاق می‌افتد، فراهم ‌آوردن امکان تعامل خودانگیخته، کنجکاوانه و سرخوشانه‌ کودکان با طبیعت است. دوره هایی که چندی است با رویکرد مواجهه مستقیم کودکان با طبیعت و ارتباط مناسب با محیط زیست در نقاط مختلف ایران برگزار می شود و این هفته در برنامه «طبیعت ۳۶۰ درجه» مورد بررسی قرار می گیرد.

همچنین گزارشی از تالاب میقان و حمایت از چند هزار درنای مهاجر و جلوگیری از شکار آنها توسط مردم از دیگر بخش های برنامه این هفته «طبیعت ۳۶۰ درجه» است.

تالاب ميقان آخرين حلقه اکولوژيک حوزه آبريز دشت اراک است که آب‌هاى سطحى مسيل‌هاى فصلى را جذب مى‌‌کند. اين محدوده از نظر اقليمى زمستان‌هاى معتدل دارد و به جهت همين ويژگى، توقفگاه گروه‌هاى بزرگى از پرندگان مهاجر مانند درناهاست که از نواحى سردسير شمال به سرزمين‌هاى گرمسير جنوب کوچ مى‌کنند.

برنامه «طبیعت۳۶۰ درجه» کاری است از گروه نهادهای اجتماعی که با تهیه کنندگی و اجرای پرهام دیباج یکشنبه ها از شبکه دو سیما پخش می شود.