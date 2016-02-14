  1. استانها
  2. گیلان
۲۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۵:۰۰

دانش آموزان رشت نقاشی ۱۰۰ متری کشیدند

دانش آموزان رشت نقاشی ۱۰۰ متری کشیدند

رشت- دانش آموزان مدارس سما رشت به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، نقاشی ۱۰۰ متری کشیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان سما گیلان، دانش آموزان سما واحد رشت ظهر یک شنبه در قالب یک نقاشی  ۱۰۰ متری سالروز شکوهمند پیروزی انقلاب اسلامی را در پارک توحید رشت گرامی داشتند.

سومین جشنواره نقاشی دانش آموزان مدارس سما واحد رشت با هدف آشنایی کودکان و نوجوانان با آرمان‌های انقلاب و بازسازی صحنه‌های پیروزی انقلاب اسلامی با مشارکت سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری رشت با عنوان «بهمن، پنجره ای رو به خورشید» برگزار شد و دانش آموزان طولانی ترین نقاشی دانش آموزی شهر رشت را کشیدند.  

علاوه بر کشیدن نقاشی ۱۰۰ متری، اجرای سرود دسته جمعی و اهدای لوح تقدیر و جایزه به دانش آموزان و برگزاری مسابقه حضوری برای بازدیدکنندگان از دیگر برنامه های این جشنواره بود.

کد مطلب 3052010

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها