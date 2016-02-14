دانش آموزان رشت نقاشی ۱۰۰ متری کشیدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان سما گیلان، دانش آموزان سما واحد رشت ظهر یک شنبه در قالب یک نقاشی ۱۰۰ متری سالروز شکوهمند پیروزی انقلاب اسلامی را در پارک توحید رشت گرامی داشتند.

سومین جشنواره نقاشی دانش آموزان مدارس سما واحد رشت با هدف آشنایی کودکان و نوجوانان با آرمان‌های انقلاب و بازسازی صحنه‌های پیروزی انقلاب اسلامی با مشارکت سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری رشت با عنوان «بهمن، پنجره ای رو به خورشید» برگزار شد و دانش آموزان طولانی ترین نقاشی دانش آموزی شهر رشت را کشیدند.

علاوه بر کشیدن نقاشی ۱۰۰ متری، اجرای سرود دسته جمعی و اهدای لوح تقدیر و جایزه به دانش آموزان و برگزاری مسابقه حضوری برای بازدیدکنندگان از دیگر برنامه های این جشنواره بود.