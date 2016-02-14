مزایای سختی کار به کارکنان بهزیستی پرداخت شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح مرکز توانبخشی رضوی در قم گفت: امیدواریم با کمک‌های صورت گرفته به بهزیستی گشایش بهتری در کار‌ها این نهاد انجام شود.

وی در ادامه به حضور خیرین در بخش‌های مختلف بهداشتی و درمانی، اظهار کرد: این حرکت خیرین را باید به فال نیک گرفت زیرا این افراد با همت فراوان خود توانسته‌اند مراکز مختلفی را در زمینه‌های گوناگون افتتاح کنند.

نماینده مردم قم در خانه ملت، به اهتمام مجلس برای تصویب طرح حمایت از معولان خبر داد و گفت: هر فردی باید بر اساس سهم خود به رفع نیازهای معلولان توجه کند.

پیگیری طرح حمایت از معلولان در کمیسیون‌های مجلس

وی ادامه داد: کلیات طرح حمایت از معلولان در مجلس تصویب شده است و در کمیسیون‌ اجتماعی مجلس در حال پیگیری است که امیدواریم طی دو ماه آینده شاهد اجرایی شدن آن باشیم.

لاریجانی همچنین ضمن تقدیر از پرسنلی که به معلولان خدمت رسانی می‌کنند، اظهار داشت: فعالیت و اقدامات این افراد با دشواری همراه است که باید به این مسئله توجه شود و بنابراین باید مزایای سختی کار به آنان پرداخت شود.

وی در ادامه ابراز امیدواری کرد که افتتاح مرکز توانبخشی رضوی در قم بتواند بخشی از مشکلات معلولان در این استان را حل کند.

مرکز توانبخشی رضوی، با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی و حجت الاسلام سید جواد شهرستانی نماینده آیت الله العظمی سیستانی در ایران، به بهره‌برداری رسید.