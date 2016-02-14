ابعاد مختلف نقش حضرت زینب(س) در واقعه عاشورا تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، حضرت زینب کبری(س) سومین فرزند حضرت فاطمه(س) و امام علی(ع) است. ایشان از زنان مقدس نزد شیعیان هستند و آن‌ها از وی با عنوان حضرت زینب یاد می‌کنند.

حضرت زینب(س) خواهر حسین بن علی(ع)، در واقعه کربلا حاضر بودند و پس از آن نیز هنگام اسارت، در دفاع از حقانیت برادر خود، همانند علی بن حسین(ع) نقش ویژه‌ای داشتند.

ایشان در سال ۶۲ هجری قمری برابر با سال ۶۸۱ میلادی درگذشتند. ایشان با عبدالله ابن جعفر ازدواج نموده و سه پسر و ۲ دختر به دنیا آوردند که در نبرد کربلا در سال ۶۸۰ میلادی برابر با ۶۱ هجری قمری همراه سیدالشهدا(ع) بودند.

پس از شهادت امام حسین(ع)، حضرت زینب(س) نقش مهمی در محافظت از جان برادرزاده‌اشان علی ابن حسین(ع) ایفا کرده و به سبب فداکاری و قهرمانی‌هایش، به لقب «قهرمان کربلا» مشهور شدند.

حضرت زینب(س) بهترین الگو برای زنان جامعه است

رئیس مرکز فرهنگ و معارف قرآن کریم در رابطه با فضایل و ابعاد شخصیت حضرت زینب(س) در گفت‌و‌گو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک فرارسیدن ولادت این بانوی بزرگوار اسلام اظهار داشت: بدون تردید حضرت زینب(س) بهترین الگو برای زنان جامعه ما هستند. ایشان با وجود مشکلات فراوان مسائل سختی که پیش رو داشتند در جهت دستیابی به اهداف بلند معنوی دین اسلام بسیار تلاش کردند.

حجت الاسلام محمد صادق یوسفی مقدم افزود: اگر نقش حضرت زینب(س) در روز عاشورا را تبیین کنیم به ابعاد مختلف نقش ایشان در حادثه کربلا پی‌می‌بریم و می‌توانیم از تمامی ابعاد رفتار ایشان الگو بگیریم.

وی بیان داشت: حضرت زینب(س) میان انتخاب زندگی مادی و پیش گرفتن اهداف مادی راه دوم را برگزیدند و این بیانگر نگاه بلند ایشان در زندگانی است.

رئیس مرکز فرهنگ و معارف قرآن کریم عنوان کرد: حضرت زینب(س) یار و مددکار امام حسین(ع) بودند و حضرت اباعبدالله الحسین را در جهت انجام مأموریتشان همراهی کردند.

وی ابراز داشت: ‌تبلیغ دین برای حفظ اهداف اسلامی و دادن روحیه و دلداری به امام حسین(ع) کاری است که هیچگاه حضرت زینب(س) از آن غافل نبودند و بسیار در این جهت تلاش کردند.

نقش حضرت زینب(س) بعد از جریان عاشورا

حجت الاسلام یوسفی مقدم تصریح کرد: بعد از جریان عاشورا نیز حضرت زینب وظیفه تبلیغ خود را ادامه دادند و از خاندان امام حسین(ع) نگهداری و حراست کردند.

وی ادامه داد: با وجود انواع فشار‌ها و سختی‌های اسارت ایشان توانستند کار تبلیغی خود را به نحو احسن انجام دهند و از این رو بهترین الگو برای تمامی کسانی هستند که در جهت اهداف بلند قدم برداشته‌اند.